10 суток за Цоя. В Минске звукооператора арестовали за неугодную песню о переменах на провластном празднике

Галанов вместе со своим коллегой Владиславом Соколовским включил на семейном фестивале «Калейдоскоп творчества» знаменитую песню с понятным призывом. Организованная властями акция прошла 6 августа, на неё пришли сторонники оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Звукооператор, осмелившийся включить песню Цоя «Перемен!» на провластном празднике в Минске, арестован на 10 суток. Суд Центрального района белорусской столицы признал его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении должностному лицу. Об этом 7 августа сообщает «Медиазона» .

На суде Галанов признал свою вину в хулиганстве, так как хулиганством был сам концерт.



«Я занимался хулиганством, как только пришёл на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодёжи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом», — заявил звукооператор. По его словам, людям, которые были на празднике, песня понравилась, так как они «начали хлопать, им стало весело».



Этот же суд рассмотрит дело Владислава Соколовского.



Белорусские оппозиционеры накануне опробовали новую тактику, придя на организованное властями мероприятие после отмены своего митинга. Диджеи дня открытых дверей организации «Калейдоскоп творчества» поставили песню Виктора Цоя «Перемен!», чем вызвали восторг у собравшихся. После этого музыку на мероприятии включать запретили.



7 августа стало известно, что бесплатные концерты «Вместе за Беларусь!» и «Моя Беларусь», запланированные на «день тишины», отменили. Артисты, среди которых были заявлены Saint Jhn, Tyga, Леонид Агутин и Григорий Лепс, начали отказываться от участия из-за осуждения фанатов.

