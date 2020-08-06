Оппозиционеры призвали взамен посетить день открытых дверей организации «Калейдоскоп творчества» в Киевском сквере, который организован городскими властями.

«К большому сожалению, нам поступил отказ в проведении митинга в парке Дружбы народов», — констатировала 6 августа Тихановская в ролике, который выложил объединенный штаб.

Объединенный штаб оппозиционных кандидатов, которые объединили усилия для поддержки Светланы Тихановской, анонсировал «ход конем» после отказа в проведении акции протеста 6 августа.

Александр Лукашенко сегодня заявил, что белорусы «ждут пакостей с любой стороны». Он неоднократно говорил о желании внешних сил раскачать ситуацию в стране через митинги, чего он пообещал не допустить.



Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.