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07.08.2020 10:53
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Рогозин хочет летать на Луну ежегодно

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости, которое вышло 7 августа, заявил, что запускать на Луну автоматические космические аппараты нужно ежегодно. Это нужно, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции.

«Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность, и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?» — заявил глава Роскосмоса.

Уже в следующем году запланирована отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата «Луна-25». Еще через три года к нему присоединится «Луна-26», а в 2025 году — посадочная станция «Луна-27».

Высадка первого российского космонавта на Луне, по словам Рогозина, может произойти уже в 2030 году.

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Комментарии (15)

daisychain
В искусственный интеллект Говорящего Робота Дмитрия внедрили новые функции: расширенный набор планет и автозамену планируемого года полета в зависимости от текущей даты.
BobCat2
На успехи зарубежной космонавтики ответим еще более масштабными обещаниями и еще более дальними сроками их реализации!
W Bons
Рогозин (в скафандре и рукавицах перед кассой в метро) : ticket to the Moon , one way , cash , thx
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