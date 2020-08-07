Рогозин хочет летать на Луну ежегодно

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости, которое вышло 7 августа, заявил, что запускать на Луну автоматические космические аппараты нужно ежегодно. Это нужно, чтобы отработать технологии мягкой посадки перед отправкой пилотируемой экспедиции.



«Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность, и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?» — заявил глава Роскосмоса.

