Начальника штаба главного конкурента Лукашенко на выборах отпустили. Ее возили в отдел по борьбе с оргпреступностью

Начальника штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили из милиции. Об этом она сама сообщила 6 августа РИА Новости.



Она рассказала, что ее возили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, но разговор был недолгим и ее уже отпустили. Утром сообщалось, что Мороз задержали на выходе из литовского консульства, куда она подавала документы на визу.