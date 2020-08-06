Начальника штаба главного конкурента Лукашенко на выборах отпустили. Ее возили в отдел по борьбе с оргпреступностью
Начальника штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили из милиции. Об этом она сама сообщила 6 августа РИА Новости.
Она рассказала, что ее возили «для беседы» в отдел по борьбе с оргпреступностью, но разговор был недолгим и ее уже отпустили. Утром сообщалось, что Мороз задержали на выходе из литовского консульства, куда она подавала документы на визу.
Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.