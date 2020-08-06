Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской задержали за несколько дней до выборов

Мария Мороз, которая возглавляет избирательный штаб Светланы Тихановской, задержана в Минске. Как пишет 6 августа РБК со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба, задерживавшие Мороз представились сотрудниками МВД.

По информации соратников, она ходила в литовское посольство для подачи документов на визу. После выхода из дипмиссии ее и задержали.«МВД Белоруссии сообщило, что оно начальника штаба Тихановской не задерживало», — пишет РИА Новости в своем телеграм-канале.



Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.

