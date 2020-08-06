FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.08.2020 12:54
1
Печать

Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской задержали за несколько дней до выборов

Мария Мороз, которая возглавляет избирательный штаб Светланы Тихановской, задержана в Минске. Как пишет 6 августа РБК со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба, задерживавшие Мороз представились сотрудниками МВД.

По информации соратников, она ходила в литовское посольство для подачи документов на визу. После выхода из дипмиссии ее и задержали.«МВД Белоруссии сообщило, что оно начальника штаба Тихановской не задерживало», — пишет РИА Новости в своем телеграм-канале.

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Есть какое-то ещё одно МВД в Белоруссии?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний