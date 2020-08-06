«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Компания «Яндекс» собирается создавать свою финансовую экосистему и зарегистрировала сразу 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах. В самой компании не придают этому серьезного значения.



Как пишут «Ведомости» 6 августа, заявки поданы на регистрацию знаков «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш». На основании этого эксперты издания сделали вывод, что компания планирует создать собственную финансовую экосистему. И первым может появиться банк.

Впрочем, официальные представители «Яндекса» заявили, что часто регистрируют товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем.