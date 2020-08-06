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06.08.2020 12:20
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«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Компания «Яндекс» собирается создавать свою финансовую экосистему и зарегистрировала сразу 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах. В самой компании не придают этому серьезного значения.

Как пишут «Ведомости» 6 августа, заявки поданы на регистрацию знаков «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯСейф» и «ЯКэш». На основании этого эксперты издания сделали вывод, что компания планирует создать собственную финансовую экосистему. И первым может появиться банк.

Впрочем, официальные представители «Яндекса» заявили, что часто регистрируют товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем.

В июле Сбербанк выкупил долю в сервисе «Яндекс.Деньги» у IT-корпорации и стал единственным владельцем.

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Комментарии (5)

Zdobsi
Да какие лохи этим добром пользуются? Хватило одного раза, когда яндекс-деньги заблокировали счёт. Потом народ выяснил, что блокировали в большом количестве крупные кошельки, где больше 1000 долларов образовалось. Вот и весь дерьмобизнес. Зачем этими сервисами пользоваться, если Яндекс считает, что это их деньги? Нет уж, спасибо! Разблокировал счёт с большим трудом и больше с любыми"сервисами" яндекса не пользуясь и живу прекрасно в душевной гармонии. Ни такси ни остальным, даже яндексом я не пользуюсь. И как ни странно, все хорошо.
Ганс-Дитрих Геншер
ЯМудозвон тоже забыли, надо сделать, для кредитов
McGillavry
Как-то буква Я перед словом банк нехорошо звучит, зато полностью раскрывает сущность процесса.
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