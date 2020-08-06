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06.08.2020 00:05
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Застрявшую в Бейруте селитру в Мозамбике ждал завод по производству взрывчатки

Конфискованные с судна Rhosus 2 750 тысяч мешков с нитратом аммония должны были доставить в Мозамбик компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Груз пролежал шесть лет в порту Бейрута и накануне взорвался.

О пункте назначения селитры 5 августа сообщает «Медиазона», которая изучила документы на груз. https://zona.media/news/2020/08/05/beirutmoz Их изданию предоставил капитан Rhosus Борис Прокошев. Коносамент подписан в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Вячеславом Абакумовым. Селитру, судя по всему, произвели и расфасовали в грузинском городе Рустави на местном заводе. Акционерное общество «Рустави Азот» указано поставщиком.

Получателем значится международный банк Мозамбика, а уведомления о прибытии ждала компания Fabrica de Explosivos. Как поясняет издание, в этой графе обычно прописывают тех, кто занимается таможенным оформлением и распоряжается грузом.

Согласно информации с сайта Fabrica de Explosivos, это предприятие производит взрывчатку для коммерческих целей. Например, для строительства. В ассортименте компании есть смесевое взрывчатое вещество, в состав которого входит аммиачная селитра. Предприятие работает в Мозамбике, Демократической республике Конго, Малави и в Замбии.

Мешки с азотным удобрением по тонне весом каждый в 2014 году конфисковали с сухогруза Rhosus, арестованного, а потом затонувшего в Бейруте. Судно принадлежало бывшему жителю Хабаровска Игорю Гречушкину. По словам капитана Прокошева, владелец за миллион бросил Rhosus, команду и селитру. Вину за случившееся он возлагает на разгильдяйство ливанских властей, которые за столько лет не уничтожили опасный и, по сути, бесхозный груз.

4 августа в Бейруте прогремел взрыв, жертвами которого стали 137 человек. Их количество растёт по мере того, как людей достают из-под завалов. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой: сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия на складе. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана, масштаб разрушений запечатлел российский спутник «Канопус-В».

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Комментарии (4)

260670641
2 750 000 мешков по 1 тонне?
Почти три миллиона тонн селитры?
Текст Горшков писал видимо?

Это же 20 супертанкеров на такой груз надо.
А ещё борются за звание адекватного СМИ.
Oleg_I
Да там у этого груза столько проблем было, что все причастные постарались свалить подальше и не отсвечивать.
Swift_5e4d8a276f5e8
и, по сути, бесхозный груз ? ...... капитан утверждает, что надежды команды были в том числе и на Мозамбик, ибо груз и транспортировка (как сообщила ему предыдущая команда, скрыв почему-то, что хозяин судна кидает с деньгами) была оплачены ....
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