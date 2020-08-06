Застрявшую в Бейруте селитру в Мозамбике ждал завод по производству взрывчатки

Конфискованные с судна Rhosus 2 750 тысяч мешков с нитратом аммония должны были доставить в Мозамбик компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Груз пролежал шесть лет в порту Бейрута и накануне взорвался. О пункте назначения селитры 5 августа сообщает «Медиазона», которая изучила документы на груз. https://zona.media/news/2020/08/05/beirutmoz Их изданию предоставил капитан Rhosus Борис Прокошев. Коносамент подписан в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Вячеславом Абакумовым. Селитру, судя по всему, произвели и расфасовали в грузинском городе Рустави на местном заводе. Акционерное общество «Рустави Азот» указано поставщиком.

Получателем значится международный банк Мозамбика, а уведомления о прибытии ждала компания Fabrica de Explosivos. Как поясняет издание, в этой графе обычно прописывают тех, кто занимается таможенным оформлением и распоряжается грузом. Согласно информации с сайта Fabrica de Explosivos, это предприятие производит взрывчатку для коммерческих целей. Например, для строительства. В ассортименте компании есть смесевое взрывчатое вещество, в состав которого входит аммиачная селитра. Предприятие работает в Мозамбике, Демократической республике Конго, Малави и в Замбии. Мешки с азотным удобрением по тонне весом каждый в 2014 году конфисковали с сухогруза Rhosus, арестованного, а потом затонувшего в Бейруте. Судно принадлежало бывшему жителю Хабаровска Игорю Гречушкину. По словам капитана Прокошева, владелец за миллион бросил Rhosus, команду и селитру. Вину за случившееся он возлагает на разгильдяйство ливанских властей, которые за столько лет не уничтожили опасный и, по сути, бесхозный груз.