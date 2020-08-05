Количество жертв взрыва в Бейруте выросло до 137
Количество жертв взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту столицы Ливана Бейруте выросло до 137, более 5 тыс. получили ранения.
Об этом сообщает в Twitter телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливанавечером 5 августа.
عاجل | وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ #بيروت إلى 137 والجرحى لأكثر من 5 آلاف ويوجد عشرات المفقودين— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) August 5, 2020
Десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавлят телеканал. Ранее Российская государственная ракетно-космическая корпорация Роскосмос опубликовала спутниковые фотографии, показывающие масштаб разрушений от страшного взрыва, произошедшего 4 августа.
Мощный взрыв, который сравнивают c землетрясением магнитудой в три балла, ощутили даже на Кипре. Причиной, по предварительным данным, стали 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет. Они прибыли в порт на судне, принадлежащем российскому бизнесмену. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв. Последствия катастрофы выглядят ужасающе с высоты птичьего полёта. Ущерб оценивается в 9% ВВП Ливана.