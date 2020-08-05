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05.08.2020 22:44
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Количество жертв взрыва в Бейруте выросло до 137

Количество жертв взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту столицы Ливана Бейруте выросло до 137, более 5 тыс. получили ранения.

Об этом сообщает в Twitter телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливанавечером 5 августа.

Десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавлят телеканал. Ранее Российская государственная ракетно-космическая корпорация Роскосмос опубликовала спутниковые фотографии, показывающие масштаб разрушений от страшного взрыва, произошедшего 4 августа.

Мощный взрыв, который сравнивают c землетрясением магнитудой в три балла, ощутили даже на Кипре. Причиной, по предварительным данным, стали 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет. Они прибыли в порт на судне, принадлежащем российскому бизнесмену. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв. Последствия катастрофы выглядят ужасающе с высоты птичьего полёта. Ущерб оценивается в 9% ВВП Ливана.

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Комментарии (2)

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.....так о чём там проболтался Дональд ...
---- Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «чудовищной атакой»
По словам главы Белого дома, американские военные считают, что взрыв был преднамеренным. «Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — заявил Трамп
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