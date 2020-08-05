Роскосмос опубликовал орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте
Госкорпорация "Роскосмос" вечером 5 августа опубликовала орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте, сотни разрушенных зданий запечатлел российский спутник "Канопус-В" после взрыва в порту ливанской столицы.
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020
Первая фотография была сделана 4 ноября прошлого года, вторая сегодня. На ней запечатлены последствия взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа.
Сравнение показывает, что в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Воронка в эпицентре взрыва ушла на глубину в 70 метров.
Ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что 300 000 человек потеряли свои дома в результате трагедии.
Мощный взрыв, который сравнивают c землетрясением магнитудой в три балла, ощутили даже на Кипре. Причиной, по предварительным данным, стали 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет. Они прибыли в порт на судне, принадлежащем российскому бизнесмену. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв. Последствия катастрофы выглядят ужасающе с высоты птичьего полёта. Ущерб оценивается в 9% ВВП Ливана.