Роскосмос опубликовал орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте

Госкорпорация "Роскосмос" вечером 5 августа опубликовала орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте, сотни разрушенных зданий запечатлел российский спутник "Канопус-В" после взрыва в порту ливанской столицы.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0

Первая фотография была сделана 4 ноября прошлого года, вторая сегодня. На ней запечатлены последствия взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа.

Сравнение показывает, что в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Воронка в эпицентре взрыва ушла на глубину в 70 метров.