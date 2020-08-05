FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +22
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 22:19
2
Печать

Роскосмос опубликовал орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте

Госкорпорация "Роскосмос" вечером 5 августа опубликовала орбитальные фотографии последствий страшного взрыва в Бейруте, сотни разрушенных зданий запечатлел российский спутник "Канопус-В" после взрыва в порту ливанской столицы.

Первая фотография была сделана 4 ноября прошлого года, вторая сегодня. На ней запечатлены последствия взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа.

Сравнение показывает, что в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Воронка в эпицентре взрыва ушла на глубину в 70 метров.

Ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд сказал, что 300 000 человек потеряли свои дома в результате трагедии.

Мощный взрыв, который сравнивают c землетрясением магнитудой в три балла, ощутили даже на Кипре. Причиной, по предварительным данным, стали 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет. Они прибыли в порт на судне, принадлежащем российскому бизнесмену. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилось удобрение. Во время сварочных работ произошел взрыв. Последствия катастрофы выглядят ужасающе с высоты птичьего полёта. Ущерб оценивается в 9% ВВП Ливана.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260928241
Какой хороший цемент… Не отмывается совсем!..
Brit
Ливан это карманное государство Хезбаллы. Может селитра в Бейруте была личным складом Хезбаллы?
Может поэтому селитру не убирали никуда годами и использовали по мере надобности частями.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний