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05.08.2020 20:43
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Первый самолёт МЧС РФ привёз в Бейрут специалистов министерства

Первый из трех самолетов МЧС России, направленных в Ливан, приземлился вечером 5 августа в аэропорту Бейрута. Об этом сообщает ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолет Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда "Центроспас" и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», - приводит агентство слова представителя министерства.

Ранее сообщалось, что самолеты МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва в порту, а также для борьбы с коронавирусом.

РФ предоставит мобильный госпиталь, врачей, спасателей «Центроспаса», специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции.

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Комментарии (1)

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пишут, что так рвануло, что мама не горюй. Наши спецы - это круто
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