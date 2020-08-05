Первый самолёт МЧС РФ привёз в Бейрут специалистов министерства

Первый из трех самолетов МЧС России, направленных в Ливан, приземлился вечером 5 августа в аэропорту Бейрута. Об этом сообщает ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.



«Самолет Sukhoi Superjet 100 доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда "Центроспас" и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту», - приводит агентство слова представителя министерства.

