Московский коттедж Тинькова обокрали неизвестные. Ущерб оценили в миллион рублей

Злоумышленники взломали два сейфа в коттедже бизнесмена Олега Тинькова и его супруги, похитив ценные вещи более чем на миллион рублей.



«Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3–4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в помещение и вскрыл два сейфа», — сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на МВД.

Пропажу обнаружила горничная, однако не смогла сказать, что именно исчезло. Олег Тиньков, по ее словам, сейчас находится в Англии. Собеседник агентства уточнил, что из коттеджа пропали «вещи более чем на миллион рублей».