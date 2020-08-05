FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
73.38р86.50р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 14:09
3
Печать

Московский коттедж Тинькова обокрали неизвестные. Ущерб оценили в миллион рублей

Злоумышленники взломали два сейфа в коттедже бизнесмена Олега Тинькова и его супруги, похитив ценные вещи более чем на миллион рублей.

«Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3–4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в помещение и вскрыл два сейфа», — сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на МВД.

Пропажу обнаружила горничная, однако не смогла сказать, что именно исчезло. Олег Тиньков, по ее словам, сейчас находится в Англии. Собеседник агентства уточнил, что из коттеджа пропали «вещи более чем на миллион рублей».

После этого было возбуждено уголовное дело о краже.

Бизнесмен ранее перенес операцию по трансплантации костного мозга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Vahmistroff
По факту не повезло грабителям -- оба сейфа оказались фактически пустыми...
kuk-vasyusha
Это был кэшбэк по карте тинькова!)))
Петр Петров
Видимо Акции не принесли доход, и грабитель выбрал возврат денег!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний