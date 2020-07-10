«Не череп распиливают и не позвоночник разрезают». Банкир Тиньков рассказал о перенесённой операции по трансплантации костного мозга
Российский бизнесмен, которому в октябре 2019 года поставили диагноз лейкемия, поделился подробностями операции.
«У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал 10 июля Олег Тиньков в своем Instagram, куда он выложил и свой снимок после операции.
Он также заявил, что хотел бы развеять стереотипы о пересадке костного мозга. По его словам, операция — это «всего лишь переливание крови». «Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — добавил бизнесмен.