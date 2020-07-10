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10.07.2020 17:57
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«Не череп распиливают и не позвоночник разрезают». Банкир Тиньков рассказал о перенесённой операции по трансплантации костного мозга

Российский бизнесмен, которому в октябре 2019 года поставили диагноз лейкемия, поделился подробностями операции.

«У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал 10 июля Олег Тиньков в своем Instagram, куда он выложил и свой снимок после операции.

Он также заявил, что хотел бы развеять стереотипы о пересадке костного мозга. По его словам, операция — это «всего лишь переливание крови». «Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», — добавил бизнесмен.

Также он призвал людей стать донорами костного мозга.

Справка:

Диагноз основателю TCS Group Holding поставили в октябре 2019 года. Из-за болезни бизнесмен покинул пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передал права владения акциями TCS Group в семейный траст.

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Комментарии (5)

Василий Сталин
Все это бесполезно - Не Выживет!
260551481
Нетрадиционные все таки любят привлечь к себе внимание...
old_rat
Тиньков соврамши. Это для него было всего-лишь переливание крови. А у донора забирают отдельно кровь, отдельно костный мозг из верхней подвздошной ости, и из них уже городят супчик для Тинькова.
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