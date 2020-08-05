Дегтярев не будет повышать себе зарплату на посту врио губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату. Он полагает, что это было бы не этично и жалование останется таким же, как у его предшественника Сергея Фургала.



«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», - сказал Дегтярев РИА Новости и добавил, что повышение было бы не этичным.

