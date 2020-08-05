Дегтярев не будет повышать себе зарплату на посту врио губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату. Он полагает, что это было бы не этично и жалование останется таким же, как у его предшественника Сергея Фургала.
«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», - сказал Дегтярев РИА Новости и добавил, что повышение было бы не этичным.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, что партия готова выдвинуть на пост главы региона именно Дегтярева, но только в том случае, если бывшего губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, приговорят к лишению свободы или запрету занимать государственные должности.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.