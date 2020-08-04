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04.08.2020 23:51
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«Вот на что похож Апокалипсис». Очевидцы показали, как взрыв в Бейруте прервал молитву. Количество жертв и раненых продолжает расти

В больницы продолжают поступать пострадавшие при взрыве в порту Бейрута. Клиники переполнены, очевидцы вечером 4 августа публикуют в соцсетях видео, на которых раненые лежат прямо в коридорах.

По последним данным минздрава Ливана, погибли минимум 70 человек, еще более 3700 пострадали. Цифры постоянно меняются в сторону увеличения — люди до сих пор могут находиться под завалами. В соцсетях продолжают появляться видеозаписи как последствий трагедии, так и самого момента взрыва. Один из очевидцев показал, как была прервана молитва, проводившаяся онлайн из-за пандемии. «Вот на что похож Апокалипсис», - пишет она.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Местные СМИ сообщили, что сдетонировать могли 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного еще девять лет назад.

Что происходит в городе после «национальной катастрофы», как назвал трагедию губернатор Бейрута, читайте на «Фонтанке».

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