«Вот на что похож Апокалипсис». Очевидцы показали, как взрыв в Бейруте прервал молитву. Количество жертв и раненых продолжает расти
В больницы продолжают поступать пострадавшие при взрыве в порту Бейрута. Клиники переполнены, очевидцы вечером 4 августа публикуют в соцсетях видео, на которых раненые лежат прямо в коридорах.
May God bless the departed souls in peace and grant strength to the brave people of Lebanon 🇱🇧 #Beirut pic.twitter.com/FQAHOV1HOc— ABDULMUTOLEEB OYELEKE (@Oye440) August 4, 2020
По последним данным минздрава Ливана, погибли минимум 70 человек, еще более 3700 пострадали. Цифры постоянно меняются в сторону увеличения — люди до сих пор могут находиться под завалами. В соцсетях продолжают появляться видеозаписи как последствий трагедии, так и самого момента взрыва. Один из очевидцев показал, как была прервана молитва, проводившаяся онлайн из-за пандемии. «Вот на что похож Апокалипсис», - пишет она.
Moment of #Beirut port explosion during a mass broadcasted online (due to covid-19 situation).— Rayane Moussallem (@RioMoussallem) August 4, 2020
This is what Apocalypse looks like! pic.twitter.com/CUvZYSgsKi
Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Местные СМИ сообщили, что сдетонировать могли 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного еще девять лет назад.
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