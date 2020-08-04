Ливанские СМИ сообщают, что в Бейруте взорвался контрабандный груз, конфискованный девять лет назад. Количество жертв и пострадавших растет

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вечером 4 августа заявил, что все ответственные за взрыв в Бейруте «заплатят сполна». «Мы раскроем все факты, касающиеся этого опасного склада, который находился там с 2014 года», - уточнил он, передает телеканал Al Mayadeen.



Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту взорвалась аммиачная селитра, подтвердив информацию местных СМИ. Источники в силовых структурах рассказали журналистам Al Mayadeen, что сдетонировать мог контрабандный груз, изъятый еще девять лет назад. Якобы все это время он хранился в порту для дальнейшего уничтожения. При этом собеседник издания подчеркнул, что еще четыре месяца назад был представлен доклад о потенциальной опасности хранения в порту таких веществ в таких объемах. По предварительной информации, на складе могло произойти короткое замыкание, которое и вызвало пожар и взрыв селитры.

