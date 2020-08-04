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04.08.2020 22:40
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Ливанские СМИ сообщают, что в Бейруте взорвался контрабандный груз, конфискованный девять лет назад. Количество жертв и пострадавших растет

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вечером 4 августа заявил, что все ответственные за взрыв в Бейруте «заплатят сполна». «Мы раскроем все факты, касающиеся этого опасного склада, который находился там с 2014 года», - уточнил он, передает телеканал Al Mayadeen.

Ранее глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту взорвалась аммиачная селитра, подтвердив информацию местных СМИ. Источники в силовых структурах рассказали журналистам Al Mayadeen, что сдетонировать мог контрабандный груз, изъятый еще девять лет назад. Якобы все это время он хранился в порту для дальнейшего уничтожения. При этом собеседник издания подчеркнул, что еще четыре месяца назад был представлен доклад о потенциальной опасности хранения в порту таких веществ в таких объемах. По предварительной информации, на складе могло произойти короткое замыкание, которое и вызвало пожар и взрыв селитры.

В Минздрав Ливана продолжает поступать информация о жертвах и пострадавших. По последним данным, погибли более 50 человек, ранены более 2750. Ранее сообщалось о 30-ти жертвах и 2500 пострадавших.

Что происходит в городе после «национальной катастрофы», как назвал трагедию губернатор Бейрута, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Devis
ДЕВЯТЬ ЛЕТ ХРАНИТЬ!!???
У них там реально все плохо.
hal9000
Вообще конечно эта история комичная..еслиб не жертвы конечно...можно было бы поржать...тупо как то по идиотски все это произошло..
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