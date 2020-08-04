Что мне дождик проливной. Хабаровчане вышли на акцию протеста в 25-й раз

Несмотря на дождливую погоду, жители Хабаровска 4 августа вышли на демонстрацию на площади Ленина.



В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Это 4 августа следует из онлайн-трансляций митинга.

Несколько десятков человек собрались на площади Ленина, скандируя лозунги в поддержку экс-главы региона: «Фургал — не убийца», «Местный суд в Хабаровске» и «Наш выбор — наш Фургал». После этого они прошлись шествием по городу.

Хабаровчане вышли на демонстрацию в 25-й раз, несмотря на дождливую погоду.