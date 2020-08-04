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04.08.2020 14:12
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Что мне дождик проливной. Хабаровчане вышли на акцию протеста в 25-й раз

Несмотря на дождливую погоду, жители Хабаровска 4 августа вышли на демонстрацию на площади Ленина.

В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Это 4 августа следует из онлайн-трансляций митинга.

Несколько десятков человек собрались на площади Ленина, скандируя лозунги в поддержку экс-главы региона: «Фургал — не убийца», «Местный суд в Хабаровске» и «Наш выбор — наш Фургал». После этого они прошлись шествием по городу.

Хабаровчане вышли на демонстрацию в 25-й раз, несмотря на дождливую погоду.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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