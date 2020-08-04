Лукашенко: Из-за «нефтяных разборок» с Россией Белоруссия недополучила 1,5 млрд рублей. «Мы, и только мы сами сможем себя спасти»
Во время своего обращения к нации президент Белоруссии Александр Лукашенко коснулся темы обеспечения республики нефтью.
«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей», — рассказал 4 августа Лукашенко, не уточнив, считал ли он недостачу в российских или белорусских рублях.
Президент заявил, что актуальной задачей остается избавление от зависимости от «одной-двух стран». «Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков», — поставил президент республики задачи до 2025 года.
Он также призвал не надеяться на зарубежных инвесторов. «Мы, и только мы сами сможем себя спасти», — сообщил белорусский лидер.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Местные власти заявили, что они якобы собирались дестабилизировать ситуацию перед выборами, а всего в страну забросили около 200 человек — остальных разыскивают правоохранители. Сами задержанные уверяют, что следовали транзитом через Белоруссию — правда, сначала речь шла о Турции, потом — об «одной из стран Латинской Америки».
На фоне этого конфликта Белоруссия стягивает войска к границе с Россией, а РФ готовит учения на западе страны с участием трех тысяч военнослужащих.