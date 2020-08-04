Лукашенко: Из-за «нефтяных разборок» с Россией Белоруссия недополучила 1,5 млрд рублей. «Мы, и только мы сами сможем себя спасти»

Во время своего обращения к нации президент Белоруссии Александр Лукашенко коснулся темы обеспечения республики нефтью.



«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей», — рассказал 4 августа Лукашенко, не уточнив, считал ли он недостачу в российских или белорусских рублях.



Президент заявил, что актуальной задачей остается избавление от зависимости от «одной-двух стран». «Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков», — поставил президент республики задачи до 2025 года.

