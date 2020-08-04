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04.08.2020 12:53
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Лукашенко: Из-за «нефтяных разборок» с Россией Белоруссия недополучила 1,5 млрд рублей. «Мы, и только мы сами сможем себя спасти»

Во время своего обращения к нации президент Белоруссии Александр Лукашенко коснулся темы обеспечения республики нефтью.

«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 миллиарда рублей», — рассказал 4 августа Лукашенко, не уточнив, считал ли он недостачу в российских или белорусских рублях.

Президент заявил, что актуальной задачей остается избавление от зависимости от «одной-двух стран». «Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков», — поставил президент республики задачи до 2025 года.

Он также призвал не надеяться на зарубежных инвесторов. «Мы, и только мы сами сможем себя спасти», — сообщил белорусский лидер.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Местные власти заявили, что они якобы собирались дестабилизировать ситуацию перед выборами, а всего в страну забросили около 200 человек — остальных разыскивают правоохранители. Сами задержанные уверяют, что следовали транзитом через Белоруссию — правда, сначала речь шла о Турции, потом — об «одной из стран Латинской Америки».

На фоне этого конфликта Белоруссия стягивает войска к границе с Россией, а РФ готовит учения на западе страны с участием трех тысяч военнослужащих.

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Комментарии (6)

Serg_I
А сколько денег "двойные граждане" тут в России на креветках заработали, а там потратили? А кроме креветок, ещё и белорусский хамон, и пармезан появился!
***_555
А сколько миллиардов у.е. Россия им подарила за счёт низких цен на нефть? Не боится, что потребуют вернуть разницу за 20 лет?
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