Лукашенко: Белорусы потеряли бы государство, если бы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ» по коронавирусу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к гражданам подчеркнул правильность выбранного пути для борьбы с пандемией COVID-19.
«Какое давление было в начале! Шаблонные для всех рекомендации Всемирной организации здравоохранения: немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство», — рассказал 4 августа Александр Лукашенко во время послания, которое транслировало агентство «БелТА».
По его словам, побороть коронавирус республике удалось из-за сохранившейся системы здравоохранения, которая «не сортировала больных», а также из-за «достойного поведения граждан».
Белорусский лидер заметил, что страна принимала «адекватные меры», что теперь называют «особым путем». Отметим, в Белоруссии по сути не вводилось никаких ограничений, она даже оставалась единственной страной в Европе, в которой не приостановили чемпионат по футболу. При этом оппозиция считает, что данные по коронавирусу занижаются властями, а реальное количество заболевших и умерших гораздо выше. По официальным данным, в стране с начала пандемии выявили 68 166 случаев COVID-19.