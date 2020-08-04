Лукашенко: Белорусы потеряли бы государство, если бы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ» по коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к гражданам подчеркнул правильность выбранного пути для борьбы с пандемией COVID-19.



«Какое давление было в начале! Шаблонные для всех рекомендации Всемирной организации здравоохранения: немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство», — рассказал 4 августа Александр Лукашенко во время послания, которое транслировало агентство «БелТА».

