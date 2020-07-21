«Изменить систему, чтобы вся власть в стране не была в руках одного человека». Конкурент Лукашенко на выборах впервые выступила в эфире гостелевидения
Основной конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, Светлана Тихановская, 21 июля впервые выступила в эфире государственного телевидения страны.
Напомним, Тихановская пошла на выборы после того, как ее мужа, Сергея Тихановского, посадили в тюрьму (изначально в президенты собирался он). После отстранения от избирательной кампании и других серьезных претендентов она стала единым кандидатом от оппозиции.
«Они не зарегистрировали мужчин, потому что видят в них угрозу. Только они не поняли, что угроза для власти — это не кандидаты, а народ, которому надоело жить в унижении и несвободе. Я ничего не буду обещать, потому что для этого есть другие люди — 26 лет они раздают пустые обещания... и не сдерживают их. Я расскажу вам о том, что на самом деле происходит в стране, что вы не увидите по телевизору», - заявила Тихановская.
По ее словам, по телевизору белорусам не показывают, что Лукашенко по-настоящему поддерживают мало людей, а по всей стране тысячи людей требуют освобождения политзаключенных. «Вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли по улице и не делали ничего плохого, но это — правда», - продолжает Тихановская. Она также говорит, что от коронавируса умерли гораздо больше людей, чем сообщает официально Минздрав, а деньги на маски врачам пришлось собирать обычным белорусам.
«Сейчас телевизор в этой стране принадлежит только одному человеку, поэтому все, кто смотрят телевизор, никогда не узнают правды», - заявила кандидат в президенты.
Она подчеркивает, что пришла в политику не ради власти и ее главная цель в случае победы — проведение справедливых выборов с участием всех альтернативных кандидатов. «Необходимо изменить систему, чтобы вся власть в стране не была в руках одного человека», - подчеркнула Тихановская. И подытожила тем, что впервые за 20 лет у оппозиции в Белоруссии есть шанс победить.