Основной конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, Светлана Тихановская, 21 июля впервые выступила в эфире государственного телевидения страны.



Напомним, Тихановская пошла на выборы после того, как ее мужа, Сергея Тихановского, посадили в тюрьму (изначально в президенты собирался он). После отстранения от избирательной кампании и других серьезных претендентов она стала единым кандидатом от оппозиции.



«Они не зарегистрировали мужчин, потому что видят в них угрозу. Только они не поняли, что угроза для власти — это не кандидаты, а народ, которому надоело жить в унижении и несвободе. Я ничего не буду обещать, потому что для этого есть другие люди — 26 лет они раздают пустые обещания... и не сдерживают их. Я расскажу вам о том, что на самом деле происходит в стране, что вы не увидите по телевизору», - заявила Тихановская.