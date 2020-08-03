Комтранс получит функции КРТИ по планированию и парковкам. Три подведа поменяют куратора

В Смольном подготовлен проект постановления о передаче части функций от комитета по развитию транспортной инфраструктуры комитету по транспорту. Как и предсказывала «Фонтанка», в ведение комтранса перейдут Дирекция организации дорожного движения, Центр транспортного планирования и Центр управления парковками.

Проект опубликован вечером 3 августа. Согласно ему, комитету по транспорту передаются полномочия «в сфере развития и функционирования транспортного комплекса Санкт-Петербурга, за исключением задач и полномочий в сфере развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга, проектирования, строительства и реконструкции метрополитена». Интересно, что в качестве даты выбрано 1 августа 2020 года, однако этот день уже прошел.