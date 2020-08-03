Комтранс получит функции КРТИ по планированию и парковкам. Три подведа поменяют куратора
В Смольном подготовлен проект постановления о передаче части функций от комитета по развитию транспортной инфраструктуры комитету по транспорту. Как и предсказывала «Фонтанка», в ведение комтранса перейдут Дирекция организации дорожного движения, Центр транспортного планирования и Центр управления парковками.
Проект опубликован вечером 3 августа. Согласно ему, комитету по транспорту передаются полномочия «в сфере развития и функционирования транспортного комплекса Санкт-Петербурга, за исключением задач и полномочий в сфере развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры Санкт-Петербурга, проектирования, строительства и реконструкции метрополитена». Интересно, что в качестве даты выбрано 1 августа 2020 года, однако этот день уже прошел.
Почти весь текст проекта — это изменения в Положение о комитете по транспорту, призванные закрепить его новые полномочия, а также изменения в целях и задачах трех учреждений: Дирекции организации дорожного движения (ДОДД), Центра транспортного планирования (ЦТП) и Центра управления парковками (ЦУП). Все они переходят от КРТИ в ведение комтранса. Соответственно меняется и предельная численность сотрудников в обоих комитетах: в комтрансе она растет с нынешних порядка 90 до 136; в КРТИ падает с примерно 120 до 92.
«Фонтанка» ранее рассказывала именно о таком сценарии реорганизации дорожно-транспортного блока Смольного. Обсуждению этого вопроса предшествовали массовые кадровые перестановки, в результате которых в соответствующих комитетах и некоторых учреждениях сменилось руководство.