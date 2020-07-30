Евросоюз впервые ввёл санкции за кибератаки. Под удар попали российские граждане и структура Генштаба ВС РФ

ЕС вводит санкции против шести лиц и трех организаций, «ответственных за различные кибератаки или причастных к ним». Об этом сообщает 30 июля пресс-служба Совета Европы.

Исходя из актов, опубликованных в официальном журнале ЕС, ограничительные меры введены в отношении структур России, Китая и КНДР. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.

Наказание ЕС следует за хакерские атаки против Организации (ОЗХО) по запрещению химического оружия и те, что известны как WannaCry и NotPetya, а также «Операция Cloud Hopper».