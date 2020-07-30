Евросоюз впервые ввёл санкции за кибератаки. Под удар попали российские граждане и структура Генштаба ВС РФ
ЕС вводит санкции против шести лиц и трех организаций, «ответственных за различные кибератаки или причастных к ним». Об этом сообщает 30 июля пресс-служба Совета Европы.
Исходя из актов, опубликованных в официальном журнале ЕС, ограничительные меры введены в отношении структур России, Китая и КНДР. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо граждан России.
Наказание ЕС следует за хакерские атаки против Организации (ОЗХО) по запрещению химического оружия и те, что известны как WannaCry и NotPetya, а также «Операция Cloud Hopper».
В список попали четверо россиян: Алексей Моренец, Алексей Минин, Евгений Серебряков и Олег Сотников, якобы сотрудники Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, которые «в составе группы из четырех офицеров российской военной разведки пытались получить несанкционированный доступ к Wi-Fi сети ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года». «Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (DISS) пресекла попытку, тем самым предотвратив серьезный ущерб ОЗХО».
За кибератаками на ЕС и страны-члены, как отмечается в акте, стоит Главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ. Действия хакеров, в свою очередь, представляют собой угрозу безопасности, а также серьёзно влияют на третьи государства. Упоминаются такие кибератаки, как NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года. В связи с российской разведкой подозревают и хакера, известного как Sandworm (Sandworm Team, BlackEnergy Group, Voodoo Bear, Quedagh, Olympic Destroyer и Telebots), «который также стоит за атакой на украинскую энергосистему».
Введенные санкции подразумевают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять доступ к средствам попавших в чёрный список лиц и организаций.
«Санкции являются одним из вариантов, доступных в наборе инструментов кибер-дипломатии ЕС для предотвращения, сдерживания и реагирования на злонамеренные кибер-действия, направленные против ЕС или его государств-членов, и сегодня ЕС впервые использует этот инструмент», — говорится в сообщении Совета Европы.