«Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного клуба в мире. «Зенит» опустился на 49-е место
Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов в мире футбола в 2020 году. Как сообщает в среду, 29 июля, консалтинговая компания Brand Finance, на вторую позицию вышла «Барселона», обогнавшая английский «Манчестер Юнайтед».
Стоимость «Реала» за год сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, «Манчестера Юнайтед» — на 11%, до 1,314 млрд евро. При этом «Барселона» подорожала на 1,4% — до 1,413 млрд евро.
В целом, как отмечается в исследовании Brand Finance, эпидемия коронавируса стала причиной ухудшения ситуации в экономике, что, в свою очередь, стало основной причиной снижения стоимости 50 ведущих футбольных клубов впервые за шесть лет — на 3,7%, или на 751 млн евро.
При этом Топ-10 рейтинга не изменился по сравнению с 2019 годом: в него входят 6 английских клубов и 2 испанских, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в топ-50, где их всего 19.
Российский «Зенит» в 2020 году опустился с 46-й строчки на 49-ю. Стоимость петербургской команды снизилась на 14% — до 100 млн евро. Тем не менее сине-бело-голубые остались единственным российским клубом в рейтинге.
В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (10), Испании (8), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1), Шотландии (1) и России (1).