«Реал» сохранил статус самого дорогого футбольного клуба в мире. «Зенит» опустился на 49-е место

Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов в мире футбола в 2020 году. Как сообщает в среду, 29 июля, консалтинговая компания Brand Finance, на вторую позицию вышла «Барселона», обогнавшая английский «Манчестер Юнайтед».

Стоимость «Реала» за год сократилась на 14% и составляет около 1,419 млрд евро, «Манчестера Юнайтед» — на 11%, до 1,314 млрд евро. При этом «Барселона» подорожала на 1,4% — до 1,413 млрд евро.

В целом, как отмечается в исследовании Brand Finance, эпидемия коронавируса стала причиной ухудшения ситуации в экономике, что, в свою очередь, стало основной причиной снижения стоимости 50 ведущих футбольных клубов впервые за шесть лет — на 3,7%, или на 751 млн евро.