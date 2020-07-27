Вместо российских туристов у финских пограничников во время пандемии - регулярные встречи с дикой природой. После медведя патруль наткнулся на стадо кабанов.

Об очередных лесных перебежчиках Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии рассказал 27 июля. Видео, которым ведомство поделилось в соцсетях, поражает даже не столько наличием дикой свиньи на горизонте, а выдержкой служебного пса. Собака с железными нервами внимательно и напряжённо следила за движением незнакомцев на границе, но не издала ни звука.