На финляндско-российской границе орудует стадо кабанов. Служебный пёс показал выучку и нарушителей в них не увидел
Вместо российских туристов у финских пограничников во время пандемии - регулярные встречи с дикой природой. После медведя патруль наткнулся на стадо кабанов.
Об очередных лесных перебежчиках Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии рассказал 27 июля. Видео, которым ведомство поделилось в соцсетях, поражает даже не столько наличием дикой свиньи на горизонте, а выдержкой служебного пса. Собака с железными нервами внимательно и напряжённо следила за движением незнакомцев на границе, но не издала ни звука.
Rajavalvontatyön yksi erityispiirre on erilaiset kohtaamiset luonnon kanssa. Tällä kertaa oli vuorossa villisikalauma. #rajavalvonta #rajakoira #rajavartiolaitos #kaakkoisraja #työtäluonnossa pic.twitter.com/MuEGDst835— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) July 27, 2020
Аналогичным образом, по всей видимости, пограничные собаки действуют всегда при встрече с диким животным. Так, июне финский пёс хладнокровно провожал взглядом лося.
На прошлой неделе на границе с Россией запечатлели даже медведя.