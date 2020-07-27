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27.07.2020 21:50
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На финляндско-российской границе орудует стадо кабанов. Служебный пёс показал выучку и нарушителей в них не увидел

Вместо российских туристов у финских пограничников во время пандемии - регулярные встречи с дикой природой. После медведя патруль наткнулся на стадо кабанов.

Об очередных лесных перебежчиках Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии рассказал 27 июля. Видео, которым ведомство поделилось в соцсетях, поражает даже не столько наличием дикой свиньи на горизонте, а выдержкой служебного пса. Собака с железными нервами внимательно и напряжённо следила за движением незнакомцев на границе, но не издала ни звука.

Аналогичным образом, по всей видимости, пограничные собаки действуют всегда при встрече с диким животным. Так, июне финский пёс хладнокровно провожал взглядом лося.

На прошлой неделе на границе с Россией запечатлели даже медведя.

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Комментарии (2)

Павел Воронов
Я понял - это намек и идея для туристов-экстрималов в наши нелегкие времена. Все-таки надо поднимать экономику приграничных районов Финляндии как-то. :)
W Bons
кабанов нужно нагрузить сыром или электроникой , чтобы порожняком не бегали через границу и несли пользу
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