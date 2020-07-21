При отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи. «Нелегала» зафиксировали на фото
Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от туристов за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами.
На предполагаемого «нарушителя» границы обратило внимание посольство Финляндии 21 июля.
Наши коллеги из пограничной службы Финляндии обнаружили возможную попытку незаконного пересечения Финско-Российской государственной границы. #Финляндия #Граница https://t.co/mQZGYJ4V5E— Finland in Moscow (@EmbFinMoscow) July 21, 2020
Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором: «Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi». Зверя заметили в районе Кайнуу, что граничит с российской Карелией.
Впрочем, медведь — не единственный нарушитель границы. За последнюю неделю нелегальных переходов было три: один — из Финляндии в Россию, два — наоборот.