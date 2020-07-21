Ещё один человек прорвался через границу в Финляндию. Россиянин попросил убежища
Пограничный патруль Кайнуу 21 июля задержал мужчину, незаконно перешедшего границу с Россией.
Как заявили в Пограничной охране Финляндии, перебежчик был обнаружен в районе Куусамо, с российской стороны — Лоухский район Республики Карелии.
«Человек подозревается в том, что он [незаконно] пересек по суше государственную границу из России в Финляндию. Во время предварительного собеседования он подал ходатайство о предоставлении убежища в Финляндии», — сообщает ведомство.
Прошение приняли на рассмотрение, расследование инцидента продолжается. Как уточняет Yle, россиянин после длительного перехода проходит реабилитацию в поликлинике города Куусамо.
Отметим, что это уже третье сообщение о незаконном пересечении границы за последнюю неделю. Ранее российские пограничники в Мурманской области задержали финна на велосипеде, а затем на юго-востоке Финляндии в руки патруля попался нелегал из России.