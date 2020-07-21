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21.07.2020 14:57
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Ещё один человек прорвался через границу в Финляндию. Россиянин попросил убежища

Пограничный патруль Кайнуу 21 июля задержал мужчину, незаконно перешедшего границу с Россией.

Как заявили в Пограничной охране Финляндии, перебежчик был обнаружен в районе Куусамо, с российской стороны — Лоухский район Республики Карелии.

«Человек подозревается в том, что он [незаконно] пересек по суше государственную границу из России в Финляндию. Во время предварительного собеседования он подал ходатайство о предоставлении убежища в Финляндии», — сообщает ведомство.

Фото: скриншот с Google Maps

Прошение приняли на рассмотрение, расследование инцидента продолжается. Как уточняет Yle, россиянин после длительного перехода проходит реабилитацию в поликлинике города Куусамо.

Отметим, что это уже третье сообщение о незаконном пересечении границы за последнюю неделю. Ранее российские пограничники в Мурманской области задержали финна на велосипеде, а затем на юго-востоке Финляндии в руки патруля попался нелегал из России.

Фото: скриншот с Google Maps

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Комментарии (5)

Malyshev73
народ побежал))
Петр Петров
Молодец Карел, обретет теперь равновесие у соседей
22ilves
Надеюсь, рано или поздно всех нелегалов будут встречать автоматными очередями.
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