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04.06.2020 20:25
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Пограничники показали нарушителя-оленя на границе Финляндии и России

Отменную выучку показал служебный пёс Пограничной охраны Финляндии наблюдая за рогатым нарушителем границы.

Отряд по Юго-Восточной Финляндии выложил в Twitter видео с восточного рубежа, где из страны в страну перешёл олень. Животное безбоязненно походило вдоль ограждения, а затем скрылось в лесу. Всё это время за ним наблюдала не только камера пограничника, но и собака.

«Этим утром во время патрулирования преданная собака встретила перебежчика на границе», - написали пограничники.

Ранее ведомство отчиталось о том, что в течение срока действия ограничений (с 19 марта) ежемесячное количество пересечений границы составляло приблизительно 30 000 на МАПП Юго-Восточной Финляндии. Пограничные переходы состояли, в основном, из поездок водителей грузовых ТС, возвращения граждан Финляндии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, а также транзитных перевозок граждан других стран ЕС и Шенгенской зоны.

Во въезде в Суоми отказали 13 лицам. «Самой распространенной причиной была угроза общественному здравоохранению и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, граница Финляндии закрыта для российских туристов как минимум до 14 июня.

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