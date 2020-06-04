Пограничники показали нарушителя-оленя на границе Финляндии и России
Отменную выучку показал служебный пёс Пограничной охраны Финляндии наблюдая за рогатым нарушителем границы.
Отряд по Юго-Восточной Финляндии выложил в Twitter видео с восточного рубежа, где из страны в страну перешёл олень. Животное безбоязненно походило вдоль ограждения, а затем скрылось в лесу. Всё это время за ним наблюдала не только камера пограничника, но и собака.
Tänään aamun kähmässä uskollinen #rajakoira (abendsturm citius) kohtasi rajaloikkarin. #rajavartiolaitos #itäraja #rajavalvonta #kauris #metsänväki #k9 #saksanpaimenkoira pic.twitter.com/nJhOfQEXHX— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) June 4, 2020
«Этим утром во время патрулирования преданная собака встретила перебежчика на границе», - написали пограничники.
Ранее ведомство отчиталось о том, что в течение срока действия ограничений (с 19 марта) ежемесячное количество пересечений границы составляло приблизительно 30 000 на МАПП Юго-Восточной Финляндии. Пограничные переходы состояли, в основном, из поездок водителей грузовых ТС, возвращения граждан Финляндии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, а также транзитных перевозок граждан других стран ЕС и Шенгенской зоны.
Во въезде в Суоми отказали 13 лицам. «Самой распространенной причиной была угроза общественному здравоохранению и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса», - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, граница Финляндии закрыта для российских туристов как минимум до 14 июня.