«Опасения по поводу срыва ЕГЭ не оправдались». В Минпросвещения рапортуют о повышении среднего балла во время пандемии

«Сегодня мы можем говорить о том, что экзамен прошел максимально объективно. <...> Серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались. <...> По русскому языку в этом году средний бал составил 71,6. По итогам четырех лет — 69,3. Мы видим повышение более чем на два балла. По профильной математике средний балл в этом году 53,9. По итогам 4 лет 49,6», — рассказал 27 июля Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, рост показателей также был зафиксирован на экзаменах по литературе, истории, географии, информатике и ИКТ, физике, обществознанию и химии.

Министр добавил, что правильно было выбрано время проведения ЕГЭ.