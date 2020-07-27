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27.07.2020 14:30
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«Опасения по поводу срыва ЕГЭ не оправдались». В Минпросвещения рапортуют о повышении среднего балла во время пандемии

Министр просвещения Российской Федерации рассказал о проведении Единого государственного экзамена.

«Сегодня мы можем говорить о том, что экзамен прошел максимально объективно. <...> Серьезных провалов в знаниях школьников не было. Все опасения по поводу срывов ЕГЭ не оправдались. <...> По русскому языку в этом году средний бал составил 71,6. По итогам четырех лет — 69,3. Мы видим повышение более чем на два балла. По профильной математике средний балл в этом году 53,9. По итогам 4 лет 49,6», — рассказал 27 июля Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, рост показателей также был зафиксирован на экзаменах по литературе, истории, географии, информатике и ИКТ, физике, обществознанию и химии.

Министр добавил, что правильно было выбрано время проведения ЕГЭ.

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Комментарии (1)

Владислав М
А товарищ Дынин не передавал министру, как там с приростом веса у школьников?
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