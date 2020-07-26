Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

«На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп», — объяснил он.

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции « Говорит Москва » 26 июля рассказал, как отличить грипп от COVID-19.

При этом специалист напомнил, что COVID-19 может протекать по-разному, эта болезнь до конца не изучена.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация в России будет проходить на добровольной основе. Он отметил, что процесс будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности, медицинские работники.

Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Всего в отделениях реанимации находятся 3100 россиян. При этом в столице, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад.