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26.07.2020 15:20
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Врачи рассказали, как отличить коронавирус от гриппа

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва» 26 июля рассказал, как отличить грипп от COVID-19.

«На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика четко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп», — объяснил он.

Характерные симптомы заражения коронавирусом — потеря обоняния и чувства вкуса, добавил Тяжельников.

При этом специалист напомнил, что COVID-19 может протекать по-разному, эта болезнь до конца не изучена.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация в России будет проходить на добровольной основе. Он отметил, что процесс будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности, медицинские работники.

Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Всего в отделениях реанимации находятся 3100 россиян. При этом в столице, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад.

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Комментарии (2)

Piter Pen
Сколько раз болел гриппом - в больничном писали орви, т.к. были эпидемии гриппа и медики таким образом занижали статистику.
Так и осенью-зимой будет - грипп у вас или не грипп или орви или ковид - в любом случае настаивайте на сдаче анализов.
Ранняя диагностика и нормальное медикаментозное лечение - позволят избежать осложнений и сократят продолжительность болезни.
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