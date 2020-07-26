Парад в честь дня Военно-Морского Флота прошёл в Кронштадте 26 июля. Совсем без зрителей коронавирус его не оставил, однако существенно проредил допущенных к кораблям.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в воскресенье парадный строй из десяти кораблей и двух подводных лодок прошёл перед трибуной и заполненной людьми набережной. Трибуна рассчитана более чем на 500 мест, отыскать свободные удавалось с трудом. Впрочем, завсегдатаи воинского ритуала оценили количество собравшихся более чем скромно. Говорят, в докоронавирусные годы к заливу выходили навскидку тысяч на пять больше и стояли так, что не протолкнуться.

В угоду новым правилам к кораблям допускали только по приглашениям и заранее предупредили, что зрительских мест устанавливать не будут. Раньше приглашения у рамок требовали маску — не только предъявить, но и надеть. Забывшим предлагали одноразовый комплект и антисептик, тут же проверяли температуру. Судя по тому, что за 15 минут наблюдения к дежурившим медикам никого не направили, на мероприятие шли здоровыми.

Метрах в десяти от рамок защита теряла обязательность, и парад смотрели преимущественно с открытыми лицами.

В этом году кронштадтская часть парада вышла камерной. В город с 7 утра пускали только по пропускам, к кораблям — в основном военных и их семьи, ветеранов, хотя и без гражданских не обошлось.

Кроме непосредственно прохода кораблей, пришедшие заранее зрители успели увидеть, как снимаются с рейда и уходят в Неву участники петербургской части. Праздничного настроения добавил концерт на палубе учебного «Перекопа», на борт которого пускали избранных.

Позднее за музыкальное сопровождение отвечал сводный оркестр ЗВО под руководством полковника Сергея Вовк. Этот же оркестр — многолетний хедлайнер парадов в День Победы.