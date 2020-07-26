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26.07.2020 13:47
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Кронштадт увидел мощь российского флота. Коронавирусные страхи одолел милитаризм

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

Парад в честь дня Военно-Морского Флота прошёл в Кронштадте 26 июля. Совсем без зрителей коронавирус его не оставил, однако существенно проредил допущенных к кораблям.

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в воскресенье парадный строй из десяти кораблей и двух подводных лодок прошёл перед трибуной и заполненной людьми набережной. Трибуна рассчитана более чем на 500 мест, отыскать свободные удавалось с трудом. Впрочем, завсегдатаи воинского ритуала оценили количество собравшихся более чем скромно. Говорят, в докоронавирусные годы к заливу выходили навскидку тысяч на пять больше и стояли так, что не протолкнуться.

В угоду новым правилам к кораблям допускали только по приглашениям и заранее предупредили, что зрительских мест устанавливать не будут. Раньше приглашения у рамок требовали маску — не только предъявить, но и надеть. Забывшим предлагали одноразовый комплект и антисептик, тут же проверяли температуру. Судя по тому, что за 15 минут наблюдения к дежурившим медикам никого не направили, на мероприятие шли здоровыми.

Метрах в десяти от рамок защита теряла обязательность, и парад смотрели преимущественно с открытыми лицами.

В этом году кронштадтская часть парада вышла камерной. В город с 7 утра пускали только по пропускам, к кораблям — в основном военных и их семьи, ветеранов, хотя и без гражданских не обошлось.

Кроме непосредственно прохода кораблей, пришедшие заранее зрители успели увидеть, как снимаются с рейда и уходят в Неву участники петербургской части. Праздничного настроения добавил концерт на палубе учебного «Перекопа», на борт которого пускали избранных.

Позднее за музыкальное сопровождение отвечал сводный оркестр ЗВО под руководством полковника Сергея Вовк. Этот же оркестр — многолетний хедлайнер парадов в День Победы.

Корабли, среди которых был, например, недавно вернувшийся из Антарктиды исследовательский «Адмирал Владимирский», равнодушными не оставили.

«Хорошо в кильватер идут, молодцы. И дистанцию выдерживают. Смотри, этот тральщик ни одна мина не берёт», — переговаривались зрители. Рядом подхватывали: «О, «Вице-адмирал Кулаков» пошёл. Этого мастодонта все американцы боятся. Красавец же!»

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

260965961
Есть прекрасный материал про то, как рухнула Российская империя - "Как утонула Российская империя. Цусима была неизбежной".
Brit
Яблоки уже по 150 рублей/кг, а они всё ржавыми корытами бахвалятся.
васисуалий
Показали размер своей пиписьки в полный рост :)
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