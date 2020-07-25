Дождливая погода «украла» субботу у петербуржцев. Вся надежда на воскресенье
Выходные в Петербурге рискуют пройти под серым небом и дождём. Однако надежда на то, что в один из свободных от работы дней удастся насладиться летней погодой, всё-таки есть.
Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начавшийся утром 25 июля дождь не прекратится весь день, а ближе к вечеру к нему добавится ещё и гроза. О сильных дождях в пригородах предупреждает и МЧС. В течение дня будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется не выше +18 градусов.
Более оптимистично прогноз погоды выглядит на последний день недели. По данным синоптиков, 26 июля в городе выпадут кратковременные осадки, ветер сменит направление на западное и северо-западное, а столбики термометра поднимутся до +22 градусов.
На протяжении выходных атмосферное давление будет слабо повышаться.