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25.07.2020 10:29
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Дождливая погода «украла» субботу у петербуржцев. Вся надежда на воскресенье

Выходные в Петербурге рискуют пройти под серым небом и дождём. Однако надежда на то, что в один из свободных от работы дней удастся насладиться летней погодой, всё-таки есть.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начавшийся утром 25 июля дождь не прекратится весь день, а ближе к вечеру к нему добавится ещё и гроза. О сильных дождях в пригородах предупреждает и МЧС. В течение дня будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется не выше +18 градусов.

Более оптимистично прогноз погоды выглядит на последний день недели. По данным синоптиков, 26 июля в городе выпадут кратковременные осадки, ветер сменит направление на западное и северо-западное, а столбики термометра поднимутся до +22 градусов.

На протяжении выходных атмосферное давление будет слабо повышаться.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

 258035981
«…Дождь по асфальту рекою струится,
Дождь на Фонтанке и дождь на Неве.»
wagna
прошу вернуть жару!
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