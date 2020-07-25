Дождливая погода «украла» субботу у петербуржцев. Вся надежда на воскресенье

Выходные в Петербурге рискуют пройти под серым небом и дождём. Однако надежда на то, что в один из свободных от работы дней удастся насладиться летней погодой, всё-таки есть.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начавшийся утром 25 июля дождь не прекратится весь день, а ближе к вечеру к нему добавится ещё и гроза. О сильных дождях в пригородах предупреждает и МЧС. В течение дня будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется не выше +18 градусов.