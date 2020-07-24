В полицию обратилась петербурженка, у которой Гайва Тихомирова из «Ордена пути» взяла почти 2 млн рублей, а «купол» так и не поставила
Дело лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой продолжает обрастать новыми эпизодами. На сей раз в пострадавших 45-летняя петербурженка, которая, как и все, хотела здоровья, счастья и денег, а получила лишь разочарование в магии.
Как стало известно 24 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне в отношении Тихомировой было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве. В основу легла история заявительницы, которую лидер секты обманула на 1 800 000 рублей. Петербурженке были обещаны защита здоровья и семьи от любых рисков и негатива на неограниченный срок. Но эффект после «магических манипуляций» так и не наступил.
Как ранее писала «Фонтанка», за плату Гайва могла уложить страждущих в гроб или поставить над ними силой молитвы неизвестных валаамских монахов «защитный купол». В изоляторе она с февраля этого года, примерно раз в один-два месяца в полиции появляются сообщения о мошенничестве от ее бывших «послушников».