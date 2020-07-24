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24.07.2020 09:39
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В полицию обратилась петербурженка, у которой Гайва Тихомирова из «Ордена пути» взяла почти 2 млн рублей, а «купол» так и не поставила

Дело лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой продолжает обрастать новыми эпизодами. На сей раз в пострадавших 45-летняя петербурженка, которая, как и все, хотела здоровья, счастья и денег, а получила лишь разочарование в магии.

Как стало известно 24 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне в отношении Тихомировой было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве. В основу легла история заявительницы, которую лидер секты обманула на 1 800 000 рублей. Петербурженке были обещаны защита здоровья и семьи от любых рисков и негатива на неограниченный срок. Но эффект после «магических манипуляций» так и не наступил.

Как ранее писала «Фонтанка», за плату Гайва могла уложить страждущих в гроб или поставить над ними силой молитвы неизвестных валаамских монахов «защитный купол». В изоляторе она с февраля этого года, примерно раз в один-два месяца в полиции появляются сообщения о мошенничестве от ее бывших «послушников».

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Комментарии (2)

Wuhan Proletarian
В 90-е на Юноне бородатые чуваки в рясах промышляли установкой святой защиты от воров. Удивительно, но, прожженные и не верящие ни в Бога ни в черта, челноки велись на это фуфло.
Владелец одного из контейнеров осторожно привозил дорогой товар, кожу и меха, только на выходные, для большей крепости подрядил духовных лиц на установку усиленной "огненной стены" от злоумышлений, а в ближайшую ночь с субботы на воскресенье воры вырезали дыру в задней стенке контейнера и подчистую все вынесли.
После этого случая поповский бизнес на Юноне заглох.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки."
(с)
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