В полицию обратилась петербурженка, у которой Гайва Тихомирова из «Ордена пути» взяла почти 2 млн рублей, а «купол» так и не поставила

Дело лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой продолжает обрастать новыми эпизодами. На сей раз в пострадавших 45-летняя петербурженка, которая, как и все, хотела здоровья, счастья и денег, а получила лишь разочарование в магии.



Как стало известно 24 июля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне в отношении Тихомировой было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве. В основу легла история заявительницы, которую лидер секты обманула на 1 800 000 рублей. Петербурженке были обещаны защита здоровья и семьи от любых рисков и негатива на неограниченный срок. Но эффект после «магических манипуляций» так и не наступил.

