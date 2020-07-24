«Быстро достал телефон и снял». Петербургский фотограф Артем Барышев — о съемке на мобильный, путешествиях и пандемии
Победитель международного конкурса iPhone Photography Awards, фотограф и путешественник Артем Барышев рассказал о награде за победу и самом атмосферном месте мира. Предлагаем перенестись туда с помощью его работ.
Петербуржец Артем Барышев стал победителем конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Независимое жюри оценило снимок, который он сделал во время путешествия по Индии. 32-летний автор родом из Белоруссии, но уже восемь лет живет и снимает в Петербурге. «Фонтанка» поговорила с ним о путешествиях, творчестве и городе на Неве.
О конкурсе
— На конкурсе меня отметили как «Фотографа года». За первое место я получил стандартный приз — это планшет и небольшой кусочек золота весом 1 грамм. Это традиционный приз, который остается победителям на память. Награждение будет проходить онлайн. По поводу отправки приза организаторы со мной еще не связывались.
Об Индии
— В конкурсе победил снимок, который я сделал во время путешествия по Индии. Эта страна очень колоритная. В последние годы я много путешествовал по Азии, и для меня она каждый раз открывалась новыми впечатлениями.
О самом живописном месте
— Самое живописное место для меня — Варанаси — город мертвых в Индии. Такие места заставляют задуматься о жизни и вызывают сразу ворох эмоций. Я привез оттуда много интересных кадров.
О фото на мобильный
— С точки зрения профессионала, мобильный — это, скорее, альтернатива. Здесь решают вес и скорость: быстро достал и снял. Да и люди при съемке на телефон более дружелюбно относятся, чем к человеку с большой камерой в руках.
О Петербурге
— Я переехал в Петербург сразу после учебы. Точнее, сначала я приехал на каникулах к друзьям и понял, что хочу попробовать пожить в этом городе. Архитектура, люди, все это сразу стало таким родным. И вот я тут уже восемь лет. Здесь у нас с другом своя мастерская по производству дизайнерских вещей для интерьера. Этим мы и зарабатываем на жизнь и путешествия.
О путешествиях
— Дороговизна путешествий — это миф, почему-то укоренившийся в головах. Если самому планировать вояж от начала до конца, основательно изучить всю информацию, то сразу понимаешь, что путешествовать можно и не очень затратно, было бы желание.
Сейчас строить планы не получается совсем. Хотели осенью поехать в Грузию, например, а утром читаю, что они закрываются до конца года. Вот какие тут могут быть планы? Ждем следующий год. Разбираем снимки с прошедших поездок.
Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»