Победитель международного конкурса iPhone Photography Awards, фотограф и путешественник Артем Барышев рассказал о награде за победу и самом атмосферном месте мира. Предлагаем перенестись туда с помощью его работ.

автор фото Артём Барышев

Петербуржец Артем Барышев стал победителем конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards. Независимое жюри оценило снимок, который он сделал во время путешествия по Индии. 32-летний автор родом из Белоруссии, но уже восемь лет живет и снимает в Петербурге. «Фонтанка» поговорила с ним о путешествиях, творчестве и городе на Неве.

О конкурсе

— На конкурсе меня отметили как «Фотографа года». За первое место я получил стандартный приз — это планшет и небольшой кусочек золота весом 1 грамм. Это традиционный приз, который остается победителям на память. Награждение будет проходить онлайн. По поводу отправки приза организаторы со мной еще не связывались.



автор фото Артём Барышев

Об Индии

— В конкурсе победил снимок, который я сделал во время путешествия по Индии. Эта страна очень колоритная. В последние годы я много путешествовал по Азии, и для меня она каждый раз открывалась новыми впечатлениями.

Фото, победившее в конкурсе Фото: Артём Барышев

автор фото Артём Барышев

О самом живописном месте

— Самое живописное место для меня — Варанаси — город мертвых в Индии. Такие места заставляют задуматься о жизни и вызывают сразу ворох эмоций. Я привез оттуда много интересных кадров.



автор фото Артём Барышев

О фото на мобильный

— С точки зрения профессионала, мобильный — это, скорее, альтернатива. Здесь решают вес и скорость: быстро достал и снял. Да и люди при съемке на телефон более дружелюбно относятся, чем к человеку с большой камерой в руках.



автор фото Артём Барышев

О Петербурге

— Я переехал в Петербург сразу после учебы. Точнее, сначала я приехал на каникулах к друзьям и понял, что хочу попробовать пожить в этом городе. Архитектура, люди, все это сразу стало таким родным. И вот я тут уже восемь лет. Здесь у нас с другом своя мастерская по производству дизайнерских вещей для интерьера. Этим мы и зарабатываем на жизнь и путешествия.



автор фото Артём Барышев

О путешествиях

— Дороговизна путешествий — это миф, почему-то укоренившийся в головах. Если самому планировать вояж от начала до конца, основательно изучить всю информацию, то сразу понимаешь, что путешествовать можно и не очень затратно, было бы желание.

Сейчас строить планы не получается совсем. Хотели осенью поехать в Грузию, например, а утром читаю, что они закрываются до конца года. Вот какие тут могут быть планы? Ждем следующий год. Разбираем снимки с прошедших поездок.

Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

