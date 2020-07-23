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23.07.2020 16:14
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Лукашенко обвинил иностранные СМИ в «подготовке беспорядков». «Комсомольской правде» он посоветовал написать про «битву за урожай»

Президент Белоруссии на совещании с руководством экономического блока заметил в сообщениях медиа «оскорбление за оскорблением» и призвал дать этому отпор.

«Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?» - цитирует 23 июля обращение Александра Лукашенко к МИДу страны агентство «Белта».

По его словам, в СМИ он видит «оскорбление за оскорблением», а его «измазали вдоль и поперек». Лукашенко посетовал, что от журналистов досталось и «ни в чем не повинным председателям участковых комиссий».

Белорусский лидер обратил внимание и на российскую «Комсомольскую правду». «Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится», - указал белорусский лидер, призвав журналистов написать про «битву за урожай».

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.

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Комментарии (2)

Иван Петров
Батьку очень уважаю, но ему пора уходить.
Он исторически должен обеспечить вхождение Беларуси в Евросоюз - и он мог бы это сделать.
Это был бы отличный финал карьеры политика - лучшего политика на постсоветском пространстве.
Идеал для Беларуси - нейтральная страна типа Финляндии или Австрии.

ЗЫ
То, что Кремль готовит "Майдан" в Минске в августе - это совершенно очевидно.
Я не хочу, чтобы Беларусь стала провинцией путенской Роисси.
В Беларуси везде чистота, порядок и... честность.
Польша рядом не лежала...
hedgehog_
кп уже много лет желтая яки леемон. чему он удивляется?
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