Лукашенко обвинил иностранные СМИ в «подготовке беспорядков». «Комсомольской правде» он посоветовал написать про «битву за урожай»
Президент Белоруссии на совещании с руководством экономического блока заметил в сообщениях медиа «оскорбление за оскорблением» и призвал дать этому отпор.
«Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?» - цитирует 23 июля обращение Александра Лукашенко к МИДу страны агентство «Белта».
По его словам, в СМИ он видит «оскорбление за оскорблением», а его «измазали вдоль и поперек». Лукашенко посетовал, что от журналистов досталось и «ни в чем не повинным председателям участковых комиссий».
Белорусский лидер обратил внимание и на российскую «Комсомольскую правду». «Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится», - указал белорусский лидер, призвав журналистов написать про «битву за урожай».
Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал всего 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия.