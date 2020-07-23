Лукашенко обвинил иностранные СМИ в «подготовке беспорядков». «Комсомольской правде» он посоветовал написать про «битву за урожай»

Президент Белоруссии на совещании с руководством экономического блока заметил в сообщениях медиа «оскорбление за оскорблением» и призвал дать этому отпор.



«Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите?» - цитирует 23 июля обращение Александра Лукашенко к МИДу страны агентство «Белта».

По его словам, в СМИ он видит «оскорбление за оскорблением», а его «измазали вдоль и поперек». Лукашенко посетовал, что от журналистов досталось и «ни в чем не повинным председателям участковых комиссий».