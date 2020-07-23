Попытка перегнать мини-яхту из Петербурга в Казань обернулась ЧП во Всеволожском районе Ленобласти. Длительного путешествия не выдержало её механическое «сердце»: оно задымилось и загорелось ещё в водах Невы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по городу и области, сообщение о том, что у пристани в посёлке имени Свердлова дымится судно, поступило в полицию в 20:40. По предварительной информации, на его борту произошло возгорание двигателя. Огонь удалось потушить, пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу, владельцы мини-яхты сумели сами справиться с ЧП и пришвартовались в районе улицы Щербина.

По словам представителя ведомства, судно было приобретено в Петербурге жителями Казани. Пожар произошёл по пути в столицу Татарстана. Судя по фотографиям и видеозаписи, после него от мини-яхты практически ничего не осталось.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.