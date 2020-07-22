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22.07.2020 11:15
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Правительство пообещало россиянам частично покрыть расходы на отдых в «яркой, гостеприимной» России. Но нужно поторопиться

Российский премьер во время своего первого ежегодного отчёта о работе правительства рассказал о развитии туризма.

«Эта отрасль [туризм] в сложном положении. Нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма. <...> Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов для тех, кто до конца этого года решит отдохнуть в российских регионах», — сообщил 22 июля Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сумма возврата средств попавшим под программу туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Глава кабинета министров также отметил, что у России есть большой туристический потенциал, что было продемонстрировано во время чемпионата мира. «Уверен, многие влюбились в Россию. Яркую, гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов», — заметил Мишустин.

Ранее Ростуризм рассказал, что отдыхать в России может стать дешевле, так как власти готовы просубсидировать 2 миллиона туров.

Президент России Владимир Путин в апреле призвал развивать туризм внутри страны. Во время июньского совещания по национальным проектам глава государства заявил, что «большие резервы для качественного роста есть и у внутреннего туризма».

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Комментарии (4)

Piter Pen
Потенциал есть, а развития инфраструктуры нет.
Отдельное спасибо правительству за то что большая часть людей проела отпускные сидя на карантине за свой счет в этом году.
hedgehog_
потратьте 100 тыщ вернут пять через три года? ну отличная ж программа. только вот текста нет. и ехать некуда.
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