Станцию «Планерная» снова отодвинули. На проект планировки для зеленой линии дают ещё полтора года
Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить планировку территории под продолжение Невско-Василеостровской линии до 21 января 2022 года. Прежние сроки давно прошли.
Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 21 июля. Речь идет о продолжении зеленой линии от станции «Беговая» до станции «Планерная» (рабочее название «Зоопарк»). Впрочем, надо учитывать, что указанные в таких документах сроки носят условный характер и регулярно сдвигаются. В базе Смольного значится как минимум три аналогичных распоряжения, первое из которых относится к началу 2018 года: согласно ему, проект планировки требовалось разработать до 30 января 2019 года.
Напомним, сейчас нет ни проекта, ни средств на продолжение зеленой линии. Ранее КРТИ пытался заказать проектирование 500-метрового участка тоннеля, чтобы как можно быстрее запустить туда проходческий щит, однако безуспешно. Предполагается, что в будущем на пересадочной станции «Планерная/Шуваловский проспект» будут соединяться Невско-Василеостровская линия и Фрунзенский радиус. Согласно действующей схеме, это должно состояться в 2023-2025 годах.