Станцию «Планерная» снова отодвинули. На проект планировки для зеленой линии дают ещё полтора года

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить планировку территории под продолжение Невско-Василеостровской линии до 21 января 2022 года. Прежние сроки давно прошли.



Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 21 июля. Речь идет о продолжении зеленой линии от станции «Беговая» до станции «Планерная» (рабочее название «Зоопарк»). Впрочем, надо учитывать, что указанные в таких документах сроки носят условный характер и регулярно сдвигаются. В базе Смольного значится как минимум три аналогичных распоряжения, первое из которых относится к началу 2018 года: согласно ему, проект планировки требовалось разработать до 30 января 2019 года.