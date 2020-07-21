«Это деньги наших горожан». В Петербурге готовится сокращение штата чиновников
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов госвласти для экономии бюджета. Об этом градоначальник сообщил в ходе заседания правительства 21 июня.
«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал губернатор.
Беглов подчеркнул, что сокращение штатов позволит не только сэкономить средства, но и повысить эффективность работы государственного аппарата.
За первые полгода Петербург заработал на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава комитета финансов Алексей Корабельников на этом же совещании резюмировал, что ситуация с доходами бюджета будет оставаться сложной в ближайшие годы.