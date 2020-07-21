«Это деньги наших горожан». В Петербурге готовится сокращение штата чиновников

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов госвласти для экономии бюджета. Об этом градоначальник сообщил в ходе заседания правительства 21 июня.



«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал губернатор.