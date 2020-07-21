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21.07.2020 15:44
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«Это деньги наших горожан». В Петербурге готовится сокращение штата чиновников

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил своим заместителям в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов госвласти для экономии бюджета. Об этом градоначальник сообщил в ходе заседания правительства 21 июня.

«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал губернатор.

Беглов подчеркнул, что сокращение штатов позволит не только сэкономить средства, но и повысить эффективность работы государственного аппарата.

За первые полгода Петербург заработал на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава комитета финансов Алексей Корабельников на этом же совещании резюмировал, что ситуация с доходами бюджета будет оставаться сложной в ближайшие годы.

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Комментарии (9)

Lavrik_5e4cca6462b11
Типа Дома национальностей, да и сам комитет по нац. политике к поимеру можно смело половинить, как минимум. Это только для примера. Из 100 МО сделать 20.Это сколько же денег можно направить на действительно полезные дела.
mik70
Неа. Источник всех благ населения - устранение многочисленных посредников в торговле. Крупный опт, Крупно-средний, средний, средне-мелкий, мелкий, мельче некуда...
aaignat
Так со сбиглова и начните
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