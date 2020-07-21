Петербург за первые полгода заработал на 3 % меньше, чем год назад. По расходам, наоборот, шел с опережением
За первое полугодие в бюджет Санкт-Петербурга поступило 295,3 млрд рублей. Это
Исполнение бюджета 21 июля обсуждалось на заседании правительства. Из полученного за первое полугодие
По расходам бюджет за первое полугодие исполнен на 305 млрд; это
«Мы полагаем, что ситуация по доходам бюджета по-прежнему остается сложной, будет оставаться сложной и в следующие годы, — заявил в ходе заседания глава комитета финансов Алексей Корабельников. — Восстановление экономики не будет мгновенным, поэтому в этот период нам очень важно не допустить дестабилизации, разбалансировки бюджета... Те базовые объемы, которые доведены до органов власти, они построены по агрессивному сценарию, в рамках режима жесткой экономии. Это нам диктует ситуация, и с этим нам необходимо жить в ближайшие год-два, а, может, и больший период».
Напомним, в начале лета была утверждена корректировка городского бюджета в связи с пандемией коронавируса. В результате объем доходов был сокращен примерно на 100 млрд, расходов — примерно на 40 млрд, а дефицит вырос вдвое — до 111 млрд.