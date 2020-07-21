Петербург за первые полгода заработал на 3 % меньше, чем год назад. По расходам, наоборот, шел с опережением

Исполнение бюджета 21 июля обсуждалось на заседании правительства. Из полученного за первое полугодие 93,5 % город заработал сам (налоговые и неналоговые доходы). Остальное — поступления из федерального бюджета. Как обычно, главный источник собственных доходов — НДФЛ (45,5 %) и налог на прибыль организаций (33,1 %). На налог по упрощенной системе приходится еще 5,4 %, на аренду и продажу государственного имущества 3,1 %. По сравнению с первым полугодием 2019-го бюджет получил на 3 % меньше; при этом собственные доходы упали сильнее — на 6,6 %, а вот безвозмездные поступления увеличились на 121,4 %.

По расходам бюджет за первое полугодие исполнен на 305 млрд; это 44,5 %, если говорить об утвержденном бюджете 2020 года, и 44,2 % — если об уточненном плане на год (689,6 млрд). Наибольший объем освоенных средств приходится на госпрограммамы «Развитие образования» (76,3 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (63,5 млрд), «Социальная поддержка граждан» (43,3 млрд) и «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (42,6 млрд).



«Мы полагаем, что ситуация по доходам бюджета по-прежнему остается сложной, будет оставаться сложной и в следующие годы, — заявил в ходе заседания глава комитета финансов Алексей Корабельников. — Восстановление экономики не будет мгновенным, поэтому в этот период нам очень важно не допустить дестабилизации, разбалансировки бюджета... Те базовые объемы, которые доведены до органов власти, они построены по агрессивному сценарию, в рамках режима жесткой экономии. Это нам диктует ситуация, и с этим нам необходимо жить в ближайшие год-два, а, может, и больший период».

