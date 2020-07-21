FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 11:53
0
Печать

Петербург за первые полгода заработал на 3 % меньше, чем год назад. По расходам, наоборот, шел с опережением

За первое полугодие в бюджет Санкт-Петербурга поступило 295,3 млрд рублей. Это 51,5 % от всей доходной части после корректировки (578,4 млрд).

Исполнение бюджета 21 июля обсуждалось на заседании правительства. Из полученного за первое полугодие 93,5 % город заработал сам (налоговые и неналоговые доходы). Остальное — поступления из федерального бюджета. Как обычно, главный источник собственных доходов — НДФЛ (45,5 %) и налог на прибыль организаций (33,1 %). На налог по упрощенной системе приходится еще 5,4 %, на аренду и продажу государственного имущества 3,1 %. По сравнению с первым полугодием 2019-го бюджет получил на 3 % меньше; при этом собственные доходы упали сильнее — на 6,6 %, а вот безвозмездные поступления увеличились на 121,4 %.

По расходам бюджет за первое полугодие исполнен на 305 млрд; это 44,5 %, если говорить об утвержденном бюджете 2020 года, и 44,2 % — если об уточненном плане на год (689,6 млрд). Наибольший объем освоенных средств приходится на госпрограммамы «Развитие образования» (76,3 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (63,5 млрд), «Социальная поддержка граждан» (43,3 млрд) и «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» (42,6 млрд).

«Мы полагаем, что ситуация по доходам бюджета по-прежнему остается сложной, будет оставаться сложной и в следующие годы, — заявил в ходе заседания глава комитета финансов Алексей Корабельников. — Восстановление экономики не будет мгновенным, поэтому в этот период нам очень важно не допустить дестабилизации, разбалансировки бюджета... Те базовые объемы, которые доведены до органов власти, они построены по агрессивному сценарию, в рамках режима жесткой экономии. Это нам диктует ситуация, и с этим нам необходимо жить в ближайшие год-два, а, может, и больший период».

Напомним, в начале лета была утверждена корректировка городского бюджета в связи с пандемией коронавируса. В результате объем доходов был сокращен примерно на 100 млрд, расходов — примерно на 40 млрд, а дефицит вырос вдвое — до 111 млрд.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний