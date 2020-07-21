«Считаю, что он меня услышал». Обратившийся к Беглову предприниматель прокомментировал слова губернатора о не помогавших городу олигархах

Управляющий партнер Fort Group (компания — миноритарный акционер ТЦ «Гостиный двор») Максим Левченко, обратившийся накануне к губернатору Петербурга Александру Беглову, заявил 21 июля «Фонтанке», что не принимает на свой счет слова градоначальника об олигархах, которые отлеживались на виллах во время пандемии, а теперь «делают разные политические заявления».

«Я, во-первых, не считаю себя олигархом. Во-вторых, по всей видимости, это не касается меня, потому что я скорее пару недель отлеживался на больничной койке с ковидом и пневмонией по полной программе. Все это время работал, пытаясь сохранить бизнес и компанию, потому что у нас были и есть сейчас более тяжелые времена, чем обычно. Потому что нужно в очень короткие сроки пересогласовать сотни, тысячи договоров аренды, переговорить со всеми арендаторами, дать скидки, условия, передоговориться с банками, с огромным количеством контрагентов, чтобы получить отсрочки, рассрочки и так далее», — сообщил Левченко.



Также предприниматель добавил, что в рамках его проекта «Маркетмедиа» была организована акция «Поддержи врача», участники которой бесплатно привозили в петербургские больницы обеды и средства индивидуальной защиты. По мнению Левченко, эта деятельность никак не похожа на «отсиживание на виллах».

«Я думаю, что это (заявление Беглова) не ко мне относится. Тем более что меня он не упоминал, а я обращался к нему. И я считаю, что он меня услышал... Я напрямую к нему обратился, как к всенародно избранному губернатору, который должен отвечать за то, что происходит в городе, поддерживать бизнес… поэтому я попросил его проявить политическую волю и поддержать нас, что он, собственно говоря, и сделал. Я только могу слова благодарности, уважения ему выразить, что он не самоустранился, не сослался на своих подчиненных, а просто сказал, что надо поддержать, открыть и решить вопрос с Роспотребнадзором», — заявил бизнесмен.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании в правительстве 21 июля во время обсуждения вопроса о снятии ограничений с торговых центров и ресторанов заявил, что во время пандемии ряд бизнесменов помогал городу, а «некоторые отдельные олигархи отлеживались на виллах».

