«Берите билет на самолет, на поезд, поезжайте в Москву». Беглов отправил Елина и Эргашева в столицу договариваться об открытии ТЦ и ресторанов

По словам вице-губернатора Евгения Елина, он уверен, что с понедельника будет возможность открыть предприятия общественной торговли. «Торговые центры, наверное, в полном объеме мы сейчас открыть не сможем, мы к их открытию подойдем позже — где-то через одну-две недели, туристические предприятия мы, наверное, тоже сможем сейчас открыть вместе с предприятиями общественного питания. Это оказание услуг в гостиницах и туристических центрах», — сказал вице-губернатор.

«Сегодня или завтра берите билет на самолет, на поезд, поезжайте в Москву. Есть такая организация Роспотребнадзор, если вы не можете с местной договориться и доказать, что мы можем открыть торговые центры и рестораны. И привезите мне в четверг, самое позднее в пятницу, решение. Если решение опять будет отрицательное, я сам поеду тогда в субботу в Роспотребнадзор», — заключил градоначальник.



После этого Беглов переключился на ответственного за здравоохранение замглавы города Олега Эргашева, подчеркнув, что взаимодействие с Роспотребнадзором находится в его ведении. «Я что-то не слышал ни одного вашего хорошего заявления о том, чтобы поддержать бизнес. Ведь есть ответственный бизнес, который привез оборудование, СИЗы привез, который сегодня тоже страдает. Надо и со своей стороны им сделать соответствующие преференции, защитить их. Вот у нас есть активист-депутат из Госдумы, который делает бумажные заявления. А всего-навсего от Госдумы до Роспотребнадзора 4 км в Москве пройти. Вот вы возьмите его за руку, если захочет, конечно, и вместе с ним, вместе с Елиным дойдите 4 км от Госдумы до Роспотребнадзора и решите этот вопрос. В понедельник нужно сделать все, чтобы торговые центры и рестораны были открыты», — заявил губернатор. И добавил, что в противном случае он поедет в ведомство сам.

