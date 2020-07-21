Некоторые на виллах отлеживались, а теперь политические заявления делают. Беглов припомнил, чем занимались «отдельные олигархи»

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании 21 июля резюмировал, что ряд бизнесменов помогал городу во время пандемии коронавируса, а часть «отлеживалась на виллах».



Во время совещания губернатор затронул тему открытия предприятий, работа которых все еще ограничена.

«Как-то не очень справедливо получается, — сказал градоначальник, обращаясь к профильному вице-губернатору Евгению Елину. — Если мы открываем другие предприятия, то почему не открыть торговые центры? Смотрите, что происходит: у нас во время эпидемии, кризиса многие бизнесмены помогали городу, и вы это хорошо знаете. И промышленные предприятия. А некоторые отдельные олигархи отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а теперь делают разные политические заявления. Тем самым получая помощь от города, но не делясь со своими сотрудниками. Но они правы, это их право, их тоже нужно защищать. Поэтому это не дело. Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса нашего города».