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20.07.2020 21:50
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У «Лесной» обрушилась крыша дома конструкторского бюро. Планово

Дом постройки полувековой давности начали разбирать у станции метро «Лесная». Вечером 20 июля петербуржцы заговорили про обрушение.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, сотрудники поехали на место в 21.12, отреагировав на сообщение об обрушении здания на Лесном проспекте. На месте выяснилось, что спасать никого не надо, ведутся работы по сносу. То же самое сказали в администрации Выборгского района.

В доме, который был построен в 1957 году, располагалось Конструкторское бюро специального машиностроения. Как писала «Фонтанка» в 2019 году, здания на Кантемировской и Лесном в ходе аукциона пытался продать «Алмаз-Антей». АО «КБСМ» на тот момент уже переехало на территорию технопарка Северо-Западного регионального центра концерна.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

mavar
А ещё на госзаказе сидят... Хорошем. А продают всё подряд, особенно земли. Риторический вопрос - кто их туда набрал?
Hans-Christian
Там построят очередной безликий МКД? Очень жаль. Безликих безвкусных МКД по городу много, а интересных зданий всё меньше и меньше.
муматор
и само здание, и сад вокруг - всё это было весьма органично. Теперь на этом месте воткнут очередного урода и всё вокруг заасфальтируют. Кстати, обратите внимание как при нынешнем губере-назначенце стали всё сносить.
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