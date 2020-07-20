У «Лесной» обрушилась крыша дома конструкторского бюро. Планово
Дом постройки полувековой давности начали разбирать у станции метро «Лесная». Вечером 20 июля петербуржцы заговорили про обрушение.
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, сотрудники поехали на место в 21.12, отреагировав на сообщение об обрушении здания на Лесном проспекте. На месте выяснилось, что спасать никого не надо, ведутся работы по сносу. То же самое сказали в администрации Выборгского района.
В доме, который был построен в 1957 году, располагалось Конструкторское бюро специального машиностроения. Как писала «Фонтанка» в 2019 году, здания на Кантемировской и Лесном в ходе аукциона пытался продать «Алмаз-Антей». АО «КБСМ» на тот момент уже переехало на территорию технопарка Северо-Западного регионального центра концерна.