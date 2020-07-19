В Петербурге пришли к обнальщицам с оборотом в сто миллионов. Предприимчивые подруги трудились на Кирочной

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка задержали троих участниц организованной группировки. Женщин подозревают в том, что они сумели обналичить как минимум 102,2 миллиона рублей. Офис теневые банкирши снимали на Кирочной улице.



Как 19 июля сообщили в ГУ МВД, предполагаемая идейный вдохновитель позвала свою знакомую на роль бухгалтера. Вскоре к паре присоединилась сообщница-юрист. Вместе они переводили деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок: средства якобы были платой за услуги по доставке товаров.