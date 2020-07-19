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19.07.2020 14:28
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В Петербурге пришли к обнальщицам с оборотом в сто миллионов. Предприимчивые подруги трудились на Кирочной

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка задержали троих участниц организованной группировки. Женщин подозревают в том, что они сумели обналичить как минимум 102,2 миллиона рублей. Офис теневые банкирши снимали на Кирочной улице.

Как 19 июля сообщили в ГУ МВД, предполагаемая идейный вдохновитель позвала свою знакомую на роль бухгалтера. Вскоре к паре присоединилась сообщница-юрист. Вместе они переводили деньги на счета подконтрольных фирм-однодневок: средства якобы были платой за услуги по доставке товаров.

Себе предпринимательницы оставляли около 13% от общей суммы.

По версии следствия, с помощью такой схемы они заработали 13,2 миллиона рублей.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Из офиса полицейские изъяли технику, пачки наличных и документы.

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Комментарии (3)

260675881
Кирочная не Литейный. Сумма в 100 млн. - смешно.
Зачищают серых, чтобы белым было хорошо.
BSB888
Смелые, но не дальновидные. Все обезналы находятся под ЧУТКИМ контролем органов правопорядка...
Piter Pen
Этот бизнес весь под надзором, дамы влезли и не делились явно с кем надо было.
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