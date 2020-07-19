Не пьёт и взахлёб читает. Друг Михаила Ефремова рассказал о досуге актёра под домашним арестом

Друг актёра Михаила Ефремова поделился подробностями жизни актёра под домашним арестом, куда его отправил суд после смертельного ДТП.

Как пишет «Комсомольская правда» 19 июля, Ефремов засел в своей «берлоге» - комнате со звукоизоляцией, где читает книги, смотрит кино и сериалы, пишет.

«Никакого алкоголя он конечно сейчас не употребляет. Только — минералку. Теперь взахлеб читает новинки литературы, то, что раньше не успевал. С печенью у Ефремова все в порядке – функционирует как надо», - заверил издание друг актёра.

