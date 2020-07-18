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18.07.2020 17:19
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Вандалы в США обезглавили несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии

В Америке вандалы совершают массовые нападения на католические церкви, громят и поджигают приходы, сбивают статуи с постамента и обезглавливают их. Священнослужители призывают полицию расследовать инциденты, передает 18 июля Fox News.

Священник католической церкви Доброго Пастыря на юго-западе округа Майами-Дейд во Флориде 15 июля обнаружил обезглавленную статую Христа. В Архиепархии Майами потребовали расследовать происшествие как преступление, совершенное на почве ненависти.

Утром 18 июля в городе Окала к северу от Майами злоумышленник напал на католическую общину. 24-летний Стивен Энтони Шилдс въехал в приход на автомобиле и поджег его. Молодому человеку предъявлено несколько обвинений, в том числе в покушении на убийство.

Пастор католической церкви Святого Стефана в городе Чаттануга штата Теннесси в субботу обнаружил обезглавленной статую Девы Марии. Помимо этого, оскверненные изображения матери Христа нашли на выходных в церквях Бостона и Нью-Йорка.

Предположительно, действия вандалов связаны с акциями протеста против символов и статуй в рамках движения Black Lives Matter. Активисты призывали уничтожать статуи, которые являются воплощением превосходства белых и расистской пропаганды. От них досталось даже русалочке — вандалы обозвали ее «расистской рыбой» и испортили постамент скульптуры.

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Комментарии (10)

Camlann
Хорошая, всё-таки, страна обамия. Дух истинной свободы ощущается буквально во всём. Хочешь - мародёрствуй, а хочешь - памятники разбивай. Машины с ресторанами поподжигать милое дело. Я понимаю местных либер-астов, которые заочно влюблены в страну своей мечты.
Савва Морозов
гундяев спрятался у путина в бункере - в подкидного играют.
firma
Всё это закончится естественным образом -- объявят награду в 400 долларов за пару чёрных ушей.
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