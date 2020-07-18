Вандалы в США обезглавили несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии

В Америке вандалы совершают массовые нападения на католические церкви, громят и поджигают приходы, сбивают статуи с постамента и обезглавливают их. Священнослужители призывают полицию расследовать инциденты, передает 18 июля Fox News.



Священник католической церкви Доброго Пастыря на юго-западе округа Майами-Дейд во Флориде 15 июля обнаружил обезглавленную статую Христа. В Архиепархии Майами потребовали расследовать происшествие как преступление, совершенное на почве ненависти.

Утром 18 июля в городе Окала к северу от Майами злоумышленник напал на католическую общину. 24-летний Стивен Энтони Шилдс въехал в приход на автомобиле и поджег его. Молодому человеку предъявлено несколько обвинений, в том числе в покушении на убийство.