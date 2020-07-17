За митингом и шествием отстраненно наблюдала полиция. Она в численном меньшинстве. По строительному городку расклеены объявления о запрете массовых мероприятий. На четырех языках, сообщает 47News .

О митинге свидетельствуют видеозарисовки из рабочего городка под башней Лахта Центра.

С мнением рабочих о долгах по зарплате за весенние месяцы работы не согласно их руководство. АО «Ренейссанс Констракшн» не имеет задолженности по выплате заработной платы и другим социальным обязательствам, заявили «Фонтанке» в компании.

«Мы неукоснительно соблюдаем требования Трудового кодекса, ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан», «О правовом положении иностранных граждан» и других нормативных актов», — подчеркнули в «Ренейссанс Констракшн».

По мнению работодателя, 17 июля 2020 года строители выдвинули требования за пределами трудовых договоров.

На месте событий находятся глава «Ренейссанс Констракшн» Андрей Власенко и консул Узбекистана в Петербурге.

В феврале 2020 года рабочие тоже бастовали, требуя зарплат. Нынешние протесты вышли масштабнее, и, возможно, на это есть и внешние причины. На минувшей неделе беспорядки происходили на строительстве Амурского ГПЗ.

Неофициально близкие к компании собеседники считают, что сегодняшнюю акцию могли спровоцировать события на других заводах компании. «Рабочие на Лахте получают всю причитающуюся им зарплату, но между ними и руководством существуют давние разногласия, которые уже становились причиной беспорядков в феврале этого года. «Ренейссанс» оплачивает им компактное проживание, патенты, питание, полное официальное оформление и соцпакет, за счет этого сами зарплаты могут быть чуть меньше», — сказал собеседник «Фонтанки».