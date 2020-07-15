Как сообщает университет 15 июля, в исследовании принимали участие сотрудники клиники «Скандинавия» и лаборатории Genetico при поддержке АО «Полиметалл». Первый этап проходил с 27 мая по 26 июня: опрошено 6 500 человек, тестирование прошли 1 054. Использовались 2 теста. «По результатам Abbott Architect IgG, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу были найдены у 7,5 % жителей в возрасте старше 18 лет, — говорится в сообщении. При этом 95-процентный доверительный интервал — 5,8...9,3. Это значит, что с вероятностью в 95 % истинное значение находится в этом диапазоне. Согласно данным теста Genetico CoronaPass Total Ig, распространенность антител составила 9,3 % (95 % доверительный интервал: 7,4...11,2). Разницу объясняют разным типом выявляемых антител и тем, что они нацелены на разные белки вируса.

Около 8 % петербуржцев являются носителями антител к коронавирусу, а как минимум четверть из них не почувствовали симптомов. Таковы результаты первого этапа исследования Европейского университета.

«В городе также отмечался рост числа положительных тестов при сравнении начала и окончания исследования: 4,5 % на неделе 1–7 июня против 10,9 % на неделе 15–21 июня (тест Abbott Architect IgG, грубый показатель), — сообщают исследователи. — Три из четырех человек, у которых обнаружили антитела к вирусу, сообщали, что болели в течение последних месяцев».

Опрос показал, что результаты тестирования были связаны с поведенческими характеристиками. К примеру, у людей, которые сообщали, что чаще стали мыть руки, на треть реже обнаруживались антитела. Зато в 3 раза чаще их обнаруживали у людей, которые уже проходили обследование на коронавирус (16,2 % против 5,2 %).