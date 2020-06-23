Прибавляйте ноль. Смольный не хочет верить в 200 тысяч переболевших COVID-19

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Европейский университет параллельно с частными и государственными организациями затеял исследование петербуржцев на наличие антител к SARS-CoV-2. Получилось в десять раз больше официальных цифр заражения. У других частных лабораторий доля положительных тестов еще выше, но они не ходили на территорию социологии. Смольный готов верить только своим цифрам и государству.



О промежуточных результатах Европейского университета стало известно в конце прошлой недели. «Согласно оценке с коррекцией на характеристики теста и неизбежную из-за самоотбора смещенность выборки, в Санкт-Петербурге антитела к вирусу найдены у 5,7% жителей в возрасте старше 18 лет», — рассказали исследователи. В пересчете на абсолютные цифры выходит, что порядка 200 тысяч горожан уже познакомились с COVID-19, то есть раз в десять больше, чем согласно официальной статистике выявленных случаев.



Смольный ответил через СМИ устами внештатных специалистов комитета по здравоохранению, которые заявили, что нельзя приравнивать количество носителей антител к числу переболевших. В частности, «Невские новости» процитировали профессора Людмилу Зуеву: «Это неверная цифра. У нас регистрация идет и от Роспотребнадзора, и комитета здравоохранения — их данные совпадают. На сегодняшний день у нас 21 тысяча заболевших, а не 200 тысяч! Причем это все больные — и тяжелые, и простые».



Заявление о том, что официальная статистика отражает полное число заболевших, довольно сильное. Даже стоящий в авангарде коронавирусного сопротивления мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил, что эти показатели могут различаться в разы. «Фонтанка» попробовала уточнить у комитета по здравоохранению, какому исследованию на антитела поверило бы ведомство. «Наиболее заслуживающими доверия будут результаты данного исследования Института Пастера», — ответили в пресс-службе. Речь идет о бесплатном тестировании на антитела, которое с 15 по 19 июня проводил НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Оно было рассчитано на 3 тысячи человек, разбитых на 7 возрастных групп. В самом институте пока не готовы говорить о результатах, данные будут обобщать до 25 июня.



Дуэт Европейского университета и «Скандинавии» далеко не единственный, кто сопоставляет результаты тестирования на антитела к COVID-19. «Фонтанка» уже писала, что в частных лабораториях доля положительных тестов втрое больше. Накануне корреспондент актуализировал цифры. «По состоянию на 21 июня в Санкт-Петербурге на антитела класса IgG протестировано более 82 тыс. человек, положительные результаты выявлены у 17,9% наших пациентов», — сообщили в компании «Инвитро». «В Санкт-Петербурге с момента запуска тестирования на антитела анализ сдали 5 000 человек — это чуть более 20 % от всех, кто сдал полную диагностику на Covid-19 — ПЦР и антитела, — рассказали в лаборатории «Гемотест». — В среднем по России доля положительных результатов составляет около 15%. В Санкт-Петербурге она немного выше — 17,8%». «Хеликс» после нескольких последних новостей об этой компании на «Фонтанке» решил от комментариев воздержаться. На 9 июня антитела там нашли у 14,3% сдававших анализы.



Однако эти двузначные проценты комздрав не стал бы оспаривать: заведомо понятно, что платные тесты сдает больше людей, у которых есть какие-то основания подозревать в себе знакомство с вирусом. В частных лабораториях «Фонтанке» подтвердили, что какой-либо вторичной выборки не делается. «Статистику, которую собирает компания, нельзя считать полноценным скрининговым исследованием, — признают в «Инвитро». — Тестирование могут проходить все желающие, у нас смещенная выборка пациентов. По этой причине мы не можем сказать, выше или ниже доля обладателей антител по городу. Мы не претендуем на глубокое научное эпидемиологическое исследование, а показываем ситуацию «как она есть».



А вот Европейский университет претендует, поэтому и получил заочный ответ из Смольного. «Исследование, которое оценивает распространенность любого явления — антител к коронавирусу или занятий спортом, — должно опираться на репрезентативную выборку, — поясняет Кирилл Титаев, отвечавший именно за социологическую часть. — Этого можно добиться применением специальных техник, которые и были использованы: обзванивались люди по случайно сгенерированным номерам телефонов, им предлагали принять участие в исследовании. За счет научного обоснованного отбора небольшое количество обследованных может дать достаточно точную информацию о всем населении. Именно так социологи прогнозируют результаты выборов или уровень потребления того или иного продукта, опрашивая всего 1 600 человек на всю Россию». Специалисты замеряли ряд поведенческих особенностей: оценка собственного здоровья, восприятие новостей про эпидемию, соблюдение самоизоляции и другие.



При этом на согласие поучаствовать влияют эпидемически значимые характеристики. Например, опыт контактов с приехавшими из-за границы. Так что исследователи учитывали количество и особенности тех, кто отказался, чтобы внести в эту изначально смещенную картинку поправку.



Вопрос в том, с какой точностью данные исследования можно экстраполировать на весь город. В исследовании указан 95-процентный доверительный интервал: 3,5%...7,8%. Это значит, что с вероятностью 95% реальная цифра лежит в этом диапазоне. «Есть специальная формула для вычисления ошибки среднего, — говорит Кирилл Титаев. — Когда мы делали «пилот», у нас было 30 человек. Тогда интервал был гигантский — от 1 до 43%. Чем больше мы берем тестов, тем уже этот диапазон. Дальше люди, принимающие решения, должны для себя определить, какая точность им нужна».

Эпидемиолог ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Антон Барчук отвечал за медицинскую часть исследования. В лабораторном смысле она не эксклюзивна: университет использовал тесты системы Abbot со 100-процентной чувствительностью (на 14-е сутки после инфекции) и специфичностью — 99%. Эта же система, среди прочих, работает и в «Хеликсе», и в «Инвитро», и в «Гемотесте» (но не в НИИ Пастера, там Роспотребнадзор согласовал только отечественные разработки). Специфичность означает, что с 99-процентной вероятностью выявляются антитела именно к COVID-19.



«Главный сюрприз, что переболело меньше, чем ожидали, — говорит Барчук. — Поначалу такие исследования проводили в самых напряженных регионах мира с активными вспышками, поэтому там были устойчивые двузначные доли положительных тестов. Однако по мере расширения географии эта доля стала падать». При этом в той же Испании, говорят исследователи, также проводился в мае серологический опрос на антитела: при примерно 270 тысячах официально зарегистрированных случаев доля положительных тестов предварительно оценивалась в 5% (то есть примерно в 2,3 млн, если считать в масштабах всей страны). В Москве исследование говорит об антителах у 17,4% исследуемых (на начало июня); если пересчитывать на всю столицу — это более 2 млн человек и примерно в 10 раз больше, чем говорит о заболевших официальная статистика.



Тот же самый десятикратный разрыв между официально выявленными заболевшими и носителями антител характерен для нескольких регионов. Самое интересное — этого ожидал и сам Смольный. Еще в апреле «Фонтанка» публиковала отчет экспертной группы по COVID-19. «Число заболевших на пике эпидемии может достичь, согласно разным модельным оценкам, от 45 тыс. до 120 тыс. человек, что составляет 0,8%–2,2% населения, — говорилось в документе. — При этом невыявленных случаев коронавирусной инфекции в силу бессимптомного течения может быть в 10 раз больше».



Ученые подчеркивают: мы еще мало знаем о вирусе, чтобы считать наличие антител гарантией от заражения. Как пояснил Антон Барчук, броней могло бы стать обнаружение именно нейтрализующих антител, но такие исследования сложнее и дороже. Тем не менее представление о количестве людей, столкнувшихся с вирусом, позволяет судить, насколько мы далеко от победы над ним. «В целом доля переболевших низка, чтобы сформировать популяционный иммунитет, что делает риск второй волны высоким, — говорят исследователи. — Это во многом подтверждает слова губернатора города Александра Беглова о риске наступления второй волны в сентябре».



«Фонтанка» попыталась выяснить у петербургского управления Роспотребнадзора, готовы ли там доверять цифрам исследования Европейского университета или НИИ Пастера и экстраполировать их на весь город. Там настояли, чтобы о доверии у ведомства интересовались в форме официального запроса, что и было сделано.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»