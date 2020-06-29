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29.06.2020 20:00
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В Комздраве заявили, что антитела к новому коронавирусу уже имеют от 4 до 14% петербуржцев

Антитела к новому коронавирусу, по данным различных исследований, есть у 4–14% петербуржцев, сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Андрей Иванов. По его словам, в Москве есть данные о 18%.

«На сегодняшний момент судить окончательно о доле таких жителей сложно. Потому что мы находимся в стадии подробного изучения тест-систем, которые используются для выявления антител. И несколько типов подобных тестов проходят сейчас сравнительные испытания. На сегодняшний день нельзя точно сказать, какие антитела к каким структурам вируса являются защитными. Эти исследования проводятся параллельно с испытанием вакцины», — отметил Иванов 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что всего в России зарегистрировали уже 50 тест-систем для выявления COVID-19 и антител.

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Комментарии (6)

lonesome
Почему в газете написано, что на испытаниях атомного заряда был произведен взрыв мощностью от 30 до 180 килотонн? Что точнее нельзя было сообщить?
- мы думали, что 30, а оно как бабахнет...
dimas062
Какова вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50 - или встретишь или нет.
Alex000
Приблизительно от 0 до 100%.
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