В Комздраве заявили, что антитела к новому коронавирусу уже имеют от 4 до 14% петербуржцев

Антитела к новому коронавирусу, по данным различных исследований, есть у 4–14% петербуржцев, сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Андрей Иванов. По его словам, в Москве есть данные о 18%.



«На сегодняшний момент судить окончательно о доле таких жителей сложно. Потому что мы находимся в стадии подробного изучения тест-систем, которые используются для выявления антител. И несколько типов подобных тестов проходят сейчас сравнительные испытания. На сегодняшний день нельзя точно сказать, какие антитела к каким структурам вируса являются защитными. Эти исследования проводятся параллельно с испытанием вакцины», — отметил Иванов 29 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».