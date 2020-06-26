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26.06.2020 12:09
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«Сделать инфекцию управляемой». В России зарегистрировали уже 50 тест-систем для выявления COVID-19 и антител

Министр здравоохранения России рассказал об отечественных тест-системах для COVID-19, а также препаратах и вакцинах от коронавируса.

«В России зарегистрировано уже более 50 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему, большая часть из них отечественные», — цитирует 26 июня заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, в России ведется «активная работа» по созданию антикоронавирусной вакцины. Мурашко заверил, что уже начаты доклинические и клинические испытания. «Внедрение отечественных препаратов от коронавирусной инфекции вкупе с вакциной позволят сделать эту инфекцию фармацевтически управляемой», — подчеркнул министр.

С начала пандемии в России зафиксировали уже 620 794 случая коронавируса.

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Комментарии (2)

hedgehog_
более 50 тестов. с суммарной вероятностью срабатывания 100%. хотябы один да покажет правильно. если крови у пациента хватит.
тат2007amg
Ну министр и отжёг, бугага.. А управлять инфекцией назначат Петрова и Боширова. Вот это по нашему - по путински..
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