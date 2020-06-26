«Сделать инфекцию управляемой». В России зарегистрировали уже 50 тест-систем для выявления COVID-19 и антител

Министр здравоохранения России рассказал об отечественных тест-системах для COVID-19, а также препаратах и вакцинах от коронавируса.



«В России зарегистрировано уже более 50 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему, большая часть из них отечественные», — цитирует 26 июня заявление Михаила Мурашко ТАСС.



По его словам, в России ведется «активная работа» по созданию антикоронавирусной вакцины. Мурашко заверил, что уже начаты доклинические и клинические испытания. «Внедрение отечественных препаратов от коронавирусной инфекции вкупе с вакциной позволят сделать эту инфекцию фармацевтически управляемой», — подчеркнул министр.

